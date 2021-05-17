黃子佼（左）與孟耿如在《小燕之夜》後台合體。（黃子佼本人提供）

黃子佼因疫情升溫，果斷宣布取消延宕多時的家宴、派對、市集、展覽，雖辦不了婚禮，但仍按原訂計畫給孟耿如驚喜，獻上自創曲〈如佼似漆〉浪漫示愛。秘密籌備1個多月的他瞞著愛妻寫詞、製作外，還從2人交往到結婚共8年上萬張照片中，精挑細選出百餘張當成素材串成MV，讓粉絲一起見證他們的愛情之餘，更希望在疫情嚴峻、人心惶惶的時刻，藉由散播幸福元素撫慰大家不安的心。

由黃子佼本人填詞的〈如佼似漆〉可說「萬哏」齊發，不但歌詞內含驚喜「藏頭詩」把「愛、孟、更（耿）、如」寫進歌裡，此還藉歌首度曝光2人的親密暱稱「五行湯」、「水養雞」，並將孟耿如多年前剛開始創作時的畫作也置入其中。歌詞中充滿幸福浪漫及正能量氛圍，他也期許該曲能成為新的「婚禮歌」，他表示：「歡迎大家要告白、求婚、辦婚禮時都用我的歌，免費授權！祝福全天下男女都如佼似漆，但辦婚禮千萬別像我們一樣好事多磨啊！」

會把看似菜餚的「五行湯」、「水養雞」入歌，其實暗藏夫妻倆首次約會的珍貴回憶，更是彼此在通訊軟體上的「秘密代號」，黃子佼透露：「第一次出去約會，到朱銘美術館，在附近餐廳吃飯時，因為好奇MENU上的『五行湯』，與友人又剛好聊到3C產品『水氧機』，一開始我以為是『水養雞』，讓耿如跟同行友人笑翻。從此我的綽號就叫『水養雞』，而耿如則是『五行湯』，紀念第一次約會！」過程中黃子佼也陷入糾結，「擔心這麼『白話』又私人的歌詞唱起來聽起來都會尷尬，後來想想，紀念性最大，不該害羞。」

講起寫歌贈妻的契機，他表示：「婚禮會用照片串成影片在宴席上陪大家用餐，後來靈機一動，想到我們日常出遊的＃如佼似漆，跟團隊討論後，就用這名稱，為照片VCR直接創作新歌，更有紀念意義！」由於電腦資料夾照片數量太多，他從萬張照片中選出百餘張來堆疊MV起承轉合，他苦笑說：「把我們交往之前到今年，共8年多的照片一張張挑，用在分鏡鋪陳，老花眼都加重了！」而孟耿如也是5月1日才知道，一路諜對諜分散老婆的注意力，黃子佼笑喊：「秘密進行了1個多月，但有天我在整理照片，老婆剛好開門，讓我超緊張，一直結巴，她當時還覺得我是看『謎片』。」

MV中有張是2人在正式交往前9個月，因緣際會上了《小燕之夜》，且剛好是前後集的嘉賓。黃子佼說：「那時跟耿如完全不熟，卻同一天去了小燕姊節目，雖然不是同一集，但因為在同個休息室，留下演藝圈後輩與前輩的合照，牽起緣分！」這段意外的良緣，讓黃子佼笑說：「在師父的節目後台遇到，小燕姊真是冥冥中注定的媒人！」張小燕得知黃子佼寫歌贈愛妻的舉動後，決定支付音樂與MV製作費，當成送給小兩口的新婚賀禮，33年師徒情深，讓黃子佼感動喊：「謝謝小燕姊！終生免續約，永遠跟隨！」

(中時 )