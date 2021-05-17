蔡昌憲得1分，下場後相當懊惱自己表現不彰。（台視提供）

飛靶、投籃項目都破第一季大會紀錄的吳心緹是這次的MVP。（台視提供）

大型運動實境節目《全明星運動會2》16日播出的最新一集，同時也是采子、何孟遠因劈腿風波退賽後，遞補選手藍隊雷艾美、紅隊蔡昌憲初登場，加上近日本土疫情升溫，民眾待在家躲疫，收視再創新高，全體平均收視2.33，30至44歲男性平均收視更高達3.41。

最新一集進行飛靶、投籃大賽及巧固球，在飛靶項目中，每隊男女各派出4人，每人有3次射擊機會，女子組紅隊第一棒的吳心緹3發中破大會紀錄，藍隊的小8也不遑多讓連3發全射中，首度上場的雷艾美只擊中一發自責落淚。在投籃大賽項目紅隊男子組王家梁拿下5分，蔡昌憲得1分，他下場後相當懊惱自己表現不彰，接著上場的郭彥均也僅拿3分，和練習時有落差，郭彥均自責不己：「沒有幫隊友拿多一點分數。」

而藍隊在女子組有洗菜、小8女力加持，錢薇娟自信表示：「女生沒贏我就剃頭！」，最後由藍隊拿下這場勝利。「巧固球」為本季新增的比賽項目，賽事進行中不停錶，考驗兩隊團隊默契及防守技巧，由於比分拉近，曹佑寧也罕見激動：「趕快攻擊！」，更坦言自己在當運動員時，完全不會情緒起伏生氣怒吼，全明星運動會把自己的男性賀爾蒙激發出來，顯現了想要贏的決心。

激烈賽事後，本週大來賓吳岱豪挑選了飛靶、投籃項目都破第一季大會紀錄的吳心緹作為MVP，之前也曾入圍MVP卻沒拿下的吳心緹笑說：「我以為上次入圍是我離MVP最近的時候，非常感謝強大的對手，以及我永不放棄的隊友，大家都非常努力，謝謝大家我真的很開心，謝謝領隊和隊友相信我，要相信自己一定做得到。」

而紅隊歷經多次連敗，領隊江宏傑也相當不忍，透過社群平台發聲：「這些藝人選手們體驗了運動員辛苦過程，一週要學習並比賽3個全新項目，而且也只有3至4天能訓練，希望大家可以給這些選手們多多支持和鼓勵。」節目每週日晚間8點於台視首播。

(中時 )