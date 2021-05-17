台電17日晚間緊急發出停電通知，不少地區漆黑一片，Sandy（吳姍儒）家中也是停電住戶之一，原本她已準備好一切迎接沒電的時刻，未料最後卻是被爸爸吳宗憲一通安撫簡訊嚇哭了。

Sandy稍早在IG限時動態發文，只見她在一片黑暗中點了蠟燭坐在客廳裡，可看到她頂著素顏入鏡，一臉無奈，並透露當下收到爸爸安撫情緒的訊息，沒想到一點開訊息，竟是吳宗憲在黑暗中的自拍。

停電時，Sandy點好蠟燭坐在家中客廳。（圖／翻攝自IG）

Sandy一點開吳宗憲的安撫情緒，無奈直呼被嚇哭。（圖／翻攝自IG）

而照片裡的吳宗憲，有著微弱的光線由下往上打在臉上，加上他睜大眼睛、露牙燦笑的表情，看起來卻有點驚悚，雖然他似乎是想告訴女兒「不要怕」，但Sandy一點開根本傻眼，笑稱：「本來不怕的，現在嚇哭」，相當逗趣。

台電17日晚間發出緊急通知，表示由於下午用電需求持續攀升，興達電廠1號機今天下午因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，點火重新升載併聯發電，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩，為維持電力平衡，系統將保護設備動作，部分地區20時50分依C、D組緊急分區輪流停電。

至於為何5天前是C、D組停電，今天又是C、D組？台電則表示，因今晚用電量超乎預期，加上興達電廠故障，為保護系統，所以採取分區停電，2021年就是輪到CD組輪流停電，因此很不幸今天還是C、D組，以後會研擬新的辦法，賠償方案也會再研議。

(中時新聞網)