一周連停2次電！台電認了供電不足 蔡英文再度道歉：我也很難接受

雙北市疫情延燒，用電量再度攀升，台電宣布自今（17日）晚間8時50分起，開始採取分區輪流供電機制，仍由C組與D組進行輪流停電，每一輪限電50分鐘，讓民眾抱怨連連，蔡英文總統也在臉書上向國人致歉。對此，國民黨台北市議員羅智強忍不住直言，蔡英文五年就把台灣變成第三世界國家，在家沒電用，出門有病毒，還給不給台灣人活路？

針對晚間的停電引起民眾不便，蔡英文總統今天再度道歉並表示難以接受，並指目前供電已經陸續恢復。不過，不論是什麼原因，台電都必須徹查並公布報告，向國人說明兩次事故的原因，以及電力調度的狀況。

羅智強則在臉書上表示，「又緊急停電！蔡英文政府：是跳電不是缺電，是電網事故不是缺電，是用電攀升不是缺電，是水情不佳不是缺電，話都你蔡英文説完了，但就是停電啊！」

羅智強直言，説起來還是馬英九無能，8年執政台灣沒缺過電蔡英文5年就把台灣變成第三世界國家！在家沒電用，出門有病毒，「還給不給台灣人活路啊！」

網友們也留言回應，「前年是中油員工按到，513是台電員工關到，今天是外星人嗎」「看好了世界，台灣只示範一次，一周停電兩次，如果大家反應熱烈，不排除，加碼演出，安可場，再來一次」、「缺水，缺電，疫情爆，看來從Taiwan can help，應該很快變成Taiwan needs help」、「根據台灣價值的定義，沒被停到電的人民應該要感謝政府的努力才對啊」，羅智強的貼文也釣出同黨台北市議員張斯綱留言，「假的！哎呀我眼睛業障重啊！」

(中時新聞網)