南韓樂團CNBLUE主唱鄭容和以SOLO歌手之姿回歸，也正式進軍華語歌壇，新EP《和.唱 STAY IN TOUCH》挑戰全中文演唱，還邀來國際各路優秀音樂人共同合作。在首發與林俊傑、R3HAB一起打造的熱血單曲〈CHECKMATE (R3HAB REMIX)〉後，鄭容和再創經典翻唱，獻上葛萊美獎美國雙人組合Dan ＋ Shay的〈10,000 HOURS（國際中文版）〉。

鄭容和先前為了歌迷的願望，在IG上翻唱了Dan ＋ Shay的億萬神曲〈10,000 HOURS〉，結果意外引網友瘋狂轉發，還獲得原唱親自留言「Sounds amazing」。而後，鄭容和更獲得〈10,000 Hours〉全球首次中文歌詞翻唱的權利，也促成首張華語EP《和.唱 STAY IN TOUCH》的開端，這首翻唱歌曲可說是一首從裡到外、從過程到結果都充滿暖意的歌曲。

〈10,000 HOURS（國際中文版）〉的中文歌詞由孫燕姿、周興哲、潤娥、EXO等御用共感抒情能手吳易緯創作，其歌詞毫無違和感，讓人感覺旋律彷彿原本就是搭配中文的歌曲，也使鄭容和一收到歌詞時就感到十分驚喜。他在編曲上也花了很多心思，最後挑選了不插電版本作為詮釋，因為不只是他自己擅長的類型，也讓歌曲回到最簡單直接的溫暖感受，確確實實傳達「單純只想陪伴在你身邊」的溫暖心意。

鄭容和首張華語EP《和.唱 STAY IN TOUCH》以呼應渴望如常的懷念心情作為契機，從姓名中的「和」發想，含有連結和溫暖的寓意。此次EP一共收錄四首華語歌曲，合作陣容跨越國際，其中包括全球百大DJ R3HAB、華語天王林俊傑、和葛萊美獎美國雙人組合Dan ＋ Shay等人。《和.唱 STAY IN TOUCH》將於鄭容和生日6月22日當天全面發行。

(中時 )