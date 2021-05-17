蘋果(Apple)官網宣布推出Apple Music進入全新世代！ Apple Music 將推出支援使用杜比全景聲技術的空間音訊，為旗下的串流音樂平台帶來更高的聲音品質，讓使用者更能「聲歷其境」。蘋果指出，這一項服務將在6月開始向使用者推出，不需要額外付費！

加入使用杜比全景聲技術的空間音訊的Apple Music代表什麼意義？Apple Music 和 Beats 副總裁 Oliver Schusser Oliver Schusser 表示這是Apple Music 在音質上空前的進展，感受上「用杜比全景聲聽音樂就有如魔法一般。樂聲自四面八方將你環繞。」他更是有信心地表示，使用者「所熟悉的 Apple Music 將完全改變。」

蘋果指出，杜比全景聲是一種革新的沉浸式音訊體驗，能讓藝人混音創造出從四周甚至上方傳來的聲音。在預設情況下，Apple Music 將自動在所有使用 H1 或 W1 晶片的 AirPods 和 Beats 耳機，以及最新版本的 iPhone、iPad 和 Mac 之內建喇叭中播放杜比全景聲曲目。Apple Music 也將持續新增支援杜比全景聲的曲目，並篩選、整合出一系列杜比全景聲的播放清單，幫助聽眾找到自己喜歡的音樂。此外，能以杜比全景聲播放的專輯將於詳細頁面中以徽章標示，便於使用者探索。

針對Apple Music的革新，杜比實驗室總經理兼執行長 Kevin Yeaman 表示：「杜比全景聲登上了 Apple Music ——這是一項嶄新的音樂體驗，將改寫藝人創作音樂的方式，以及粉絲們享受音樂的方式。」

根據蘋果官網說明，在6月份推出之際，Apple Music預計會有成千上萬首曲目支援支援使用杜比全景聲技術的空間音訊功能，而之後將定期新增更多曲目。

Apple Music不僅將支援使用杜比全景聲技術的空間音訊，也將保真壓縮音訊技術運用到曲庫中的 7,500 多萬首歌曲之中。Apple使用 ALCA (Apple 保真壓縮音訊編碼)，以保存原始音檔的每一個位元。這代表著 Apple Music 的訂閱者能聽到和藝人在錄音室裡錄製的原汁原味的聲音。

若想開始聆聽保真壓縮音訊，使用最新版本 Apple Music 的訂閱者可以從「設定」>「音樂」>「音訊品質」開啟功能。訂閱者可以就不同的網路連線方式 (如行動數據、Wi-Fi 或下載項目)，選擇不同的音訊解析度。Apple Music 的無損音訊分級範圍，從 CD 品質的 44.1 kHz/16 bit，到 48 kHz/24 bit 的音訊解析度，可以在任何 Apple 裝置上原生播放。Apple Music 為對聲音品質要求極高的聽眾，可提供最高達 192 kHz/24 bit 的高解析度音訊。

從蘋果官網的說明來看，蘋果旗下的耳機，凡使用 H1 或 W1 晶片的 AirPods 和 Beats 耳機，以及最新版本的 iPhone、iPad 和 Mac 之內建喇叭都可以獨家聆聽到使用杜比全景聲技術的空間音訊的Apple Music樂曲。而Android版本的Apple Music用戶，雖然也可以搭配AirPods或是Beats耳機來使用，但從先前《9to5google》根據Apple Muaic 3.6.0 Beta的程式碼所發現的資訊來看，似乎僅支援無損音質的播放（音質已經較先前的Apple Music串流音質更為提升），但應該不支援空間音訊。

根據Apple Music官網說明，學生訂閱Apple Music的月費方案是單月NT$70，一般用戶則是單月NT150、家庭用戶（至多六人共用）則是單月NT$240。另可透過單人或是家庭用的Apple One方案來訂閱Apple Mucis。

(科技)