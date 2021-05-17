數個世紀以來，海軍力量一直是國家強盛的關鍵，不論是英國的海上貿易船隊或美國強大的遠程投射武力。海軍也是重要的防禦資產，包括前蘇聯與中國，或是日本、韓國都是以防衛領海為目標。隨著工業製造中心移轉，全球海權重心逐漸東移至亞洲，美國成為目前全球5大海軍強國中唯一的傳統西方海權國家，而且近年來還遭到中國的強力挑戰，兩國海軍力量消長將型形塑未來全球海上霸權的歸屬。

美媒《軍事觀察》(Military Watch) 雜誌在其專題報導中說，目前海軍力量最強大無疑是美國海軍，它擁有數量最龐大的艦隊，總噸位約350萬噸，其艦艇不只性能先進，而且有很高的戰備水準。其中最具標誌性的航母戰鬥群提供了無可取代的藍水海軍戰力，目前部署11艘超級航母和9艘能部署垂直起降戰機的兩棲攻擊艦，功能相當於中型航母。

美海軍不僅艦艇總噸位大，艦艇性能先進，而且有很高的戰備水準。也是目前唯一具有全球投射能力的海權力量。圖為雷根號航母戰鬥群在南海演練。（圖／美國海軍）

美國驅逐艦部隊雖然性能上逐漸被韓國世宗大王級和中共055型驅逐艦超越，但仍遠高於全球平均水準。最新型的柏克級驅逐艦在性能上要遠遠領先於俄羅斯和歐洲其他國家服役的同類艦艇。提康得羅加級巡洋艦雖已老化，但仍是裝備最為精良的西方水面艦艇。美國總數達70艘潛艇部隊在火力方面也無人能敵，其中18艘為俄亥俄級戰略核潛艇，其力量投送無遠弗屆。

中共055型驅逐艦被譽為目前全球最強的水面戰艦，目前已有3艘服役。（圖／新華社）

報導指出，如果按每年增加的艦艇噸位數計算，歷史上增速最快的無疑是近年來的中共海軍，其實力排名全球第2，將在未來數年內成為美國主要對手，挑戰美國海上霸權地位。與美國海軍在全球部署不同，中共海軍大部分艦艇都集中在南海與西太平洋戰線上，艦隊規模雖比美軍小一些，卻能在亞太地區挑戰美軍。中共海軍水面戰艦未來可能將很快超過美國，其戰艦不僅數量眾多，而且還裝備有先進的感測器和武器系統。目前已有3艘服役的055型是目前世界上最強大的驅逐艦，其航程和火力超過所有西方軍艦。相較於水面艦艇，中共潛艇和航母在技術上與數量仍待增進。

排名第3的目前仍屬於蘇聯解體後的俄羅斯，它在失去烏克蘭造船廠之後，就只能建造護衛艦，無法建造更大型的艦艇，目前只依靠前蘇聯時期的13艘驅逐艦和9艘巡洋艦撐場面，唯一的一艘航空母艦已在船塢中維修多年，能否重回海上尚在未定之天。目前俄羅斯轉向與美國黃蜂級相當的兩棲攻擊艦，做為搭載垂直起降戰機的輕型航母。俄羅斯海軍艦艇雖不足，但導彈能力強，其中包括在全球有領先水準的高超音速導彈與巡航導彈。

俄羅斯潛艇靜音技術獨步全球，是俄海軍最強的戰略與戰術武力之一。圖為阿庫拉-II級核攻擊潛艇。（圖／RusPodplav）

俄羅斯海軍最強大的力量還是其潛艇艦隊，共裝備有11艘彈道導彈核潛艇，17艘攻擊核潛艇和33艘常規潛艇。其潛艇的靜音效能在全球獨佔鰲頭，同時也裝備一系列最先進的導彈，可以彌補俄羅斯水面艦艇能力的不足。

日本加賀號兩棲護衛艦是出雲級第二艦，預計會改裝為可搭載垂直起降戰機的輕型航母。（圖／美國海軍）

報導認為，海上戰力排名第4的日本海上自衛隊以大量的驅逐艦隊為主，驅逐艦數量全球第3，超過了歐洲所有國家驅逐艦的總和。另外還有4艘準航母，包括以反潛作戰為主的1.9萬噸日向級和預備搭載少數垂直起降戰機的2.7萬噸出雲級。日本在反潛領域表現出色，源自於冷戰時期由美方提供大量技術裝備協助對抗蘇聯潛在潛艇威脅。在潛艇部份近年來大力發展常規潛艇，主要也是配合其近海防禦的主要任務傾向。

韓國自行建造了2艘中型的獨島級兩棲攻擊艦，具備兩棲作戰與反潛功能。圖為獨島號兩棲攻擊艦與美軍聯合演習。（圖／美國海軍）

排名第5是近幾年快速擴張的韓國海軍，其規模雖不算大，只有12艘技術先進的驅逐艦，另外還有建造航母的計劃。韓國自行建造了2艘中型的獨島級兩棲攻擊艦，具有兩棲與反潛作戰能力，其世宗大王級驅逐艦裝備也比美國的柏克級更先進。韓國海軍在裝備上已是世界上最現代化的海軍之一，造艦能力也超過包括俄羅斯在內的所有歐洲國家。該國的16艘潛艇被認為是世界上最強大的常規潛艇部隊之一，其護衛艦和巡防艦也是世界級的。如果與北韓關係能緩和下來，可能就有更多資源可以建造更多艦艇，計劃中的航母也有望在2030年前完成。

(中時新聞網)