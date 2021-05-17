一周連停2次電！台電認了供電不足 蔡英文再度道歉：我也很難接受

5月13日才遇到全台輪流停電，沒想到今天(5月17日)又再次停電，即使蔡總統趕緊出面道歉，也都已經於事無補，台灣缺電的事實已無法遮掩。PTT網友爬舊聞發現，前經濟部長杜紫軍早在民國93年時，就已經警告過「民國110年時，可能要面臨分區限電的狀況。」 如今看來，真是神預言。

PTT八卦版有一篇「 七年前就說2021年會分區限電?」的話題，網友扒出2014/8/30的新聞：「 經濟部長杜紫軍今晚（30日）透露，在核四封存與火力發電廠陸續除役的雙重因素下，台灣到2021年將面臨分區限電，估計到2021年，台灣發電的備用容量率將僅剩5.4%，勢必面臨分區限電。」

當時他在接受媒體專訪時，更鐵口直斷2021年「絕對會限電」。

底下網友紛紛按讚：「先知」、「專業預測」、「未來人==」、「時空旅人？」、「反觀王美花」、「七年前！太神了！」

不過，當年杜紫軍在提出警告後，所面對的是一連串覺青與綠營外圍的譏諷和抨擊，比如反核側翼團體「反核部隊」在當天的臉書，就是「杜紫軍還在恐嚇、還在騙」，如今看來真是格外可笑，專業警告遭撤底否定，反倒是理盲無知者在指點江山，PTT網友也留言「大概先知也救不了低能 哀==」、「我只看清了....誰為了選舉對台灣說謊 」、「臺灣的民主悲歌，做事的人沒辦法被重視」

(中時新聞網)