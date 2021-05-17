台電17日晚間緊急停電，為維持電力供需平衡，部分地區將緊急分區輪流停電，晚間9時40分已完成復電搶修。但不少人人心有餘悸，國民黨青年黨代表、飛碟聯播網「璇外知音」節目主持人李明璇就表示，停電當下住家附近整棟大樓黑掉，她忍不住嘲諷「看好了世界，台灣只示範一次，在一週內全國大停電兩次！突然有種亡國感」。

台電指出，今日下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩，供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。台電也坦言，近期水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮，為維持電力供需平衡，已將C、D分組停電，包括雙北、高雄等全台至少已有10個區域傳出停電，預計有193萬戶受到衝擊。

李明璇17日對此在臉書貼文狠諷，「看好了世界，台灣只示範一次，在一週內全國大停電兩次！這次又是誰按錯按紐？是電網還沒修好對吧？」，她也痛批蔡政府，「什麼理由都照單全收，就是不可能缺電！」。

而台灣近期面臨疫情擴大，確診連日爆增，中南部缺水、台灣又一周內連2次多縣市大停電，讓她忍不住直呼，「突然有種亡國感」。

看好了世界， 台灣只示範一次， 在一週內全國大停電兩次！ #這次又是誰按錯按紐？ #是電網還沒修好對吧？ #什麼理由都照單全收_就是不可能缺電！ #唉突然有種亡國感 由李明璇發佈於 2021年5月17日 星期一

(中時新聞網)