國內本土疫情持續升溫，雙北升級三級警戒，雙北市高中職以下的學生將停課至28日，遠離群聚風險，但名嘴狄志為到學校接兒子時，發現某些家長還是沒戴口罩，甚至聚在一起吸菸、聊天，他擔心成為破口，呼籲大家：「真的不要成為害群之馬！」

雙北17日宣布高中職以下停課，狄志為當天在臉書抱怨：「昨天晚上不宣布，今天ㄧ早宣布明天停課，不太懂這邏輯」，他表示兒子堅持不想請假，早上才送他到學校，結果政府忽然宣布停課，第一時間感到被「裝笑維」，但退一步想，至少雙北市府聽到家長心聲了，畢竟沒有人想要孩子暴露在危險的環境。

當他到學校接小孩放學時，眼前出現恐怖亂象，「看到還是有些人不帶口罩，然後聚在一起聊天抽煙」他無奈的感嘆：「真的不要成為害群之馬！醫護人員是最辛苦的，目前已經有六家醫院出現有確診病例，其中亞東醫院還發生院內感染。」同時，狄志為呼籲大家要做好自身防疫，向第一線的醫護人員獻上最崇高的敬意，以及感謝中央、地方政府的安排。

最後，他表示自己昨天提到的停課建言，或許有部分是自身不知道的內部規劃，但政府最終還是做出停課的決定，非常感謝雙北、中央政府，讓孩子們不會暴露在危險的環境，也向各單位的工作人員致歉：「讓你們不愉快的話我在此，獻上12萬分的歉意！批評不會是我的本意，出發點只是為了讓防疫更完整，讓家長更放心！」

(中時新聞網)