本土確診案例狂飆，台北、新北市15日起升級三級警戒，不過其實不只雙北，全台各地都陸續傳出疫情。網紅「鳳梨鼠薯」吳泓逸就在臉書發文，憂心表示嘉義人似乎不太有危機意識，許多人還是不戴口罩、堅持在外用餐，讓他忍不住呼籲「拜託一下，警覺性好一點，不要裝皮皮」。

今天（17日）國內新增333例本土案例，但吳泓逸在臉書發文，指助理搖頭無奈對他說，昨天下班回家時，看到嘉義還一堆不戴口罩、一堆堅持在外面用餐的人。

吳泓逸說：「真的不要以為好像就只有北部是重災區，真正令人頭痛的是有一堆是隱性存在的族群，而且現在疫調真的已經沒有太大的作用...相關單位以及醫護人員的負荷量已瀕臨超載，麻煩各位好好配合一下，共同配合政策，也不要再造成醫護人員的負擔。」。

他更提醒：「南部現在看似安全並不代表就是完全沒事，拜託一下，警覺性好一點，不要裝皮皮」。

眾多網友也回應：「嘉義一堆人不戴，尤其市場裡面好多商家只戴一半，嘉義人口密度那麼高，更應該要注意....唉好擔心」、「一群扣扣欸…昨天經過排隊美食還是有人排隊沒戴口罩,然後跟前後距離不到半公尺」、「我們家修車現在不戴口罩不接！要在店裡等的也不接！疫情太恐怖了！」、「現在的人就是不怕，等被傳染了才來哭爸哭母說別人害他（她）中獎，自己沒有危機意識還敢怪別人？」、「還有看到網路發文，說北部不能待，要揪團去南部玩的」。

(中時新聞網)