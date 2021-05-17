韓星金素妍當年憑著《愛上女主播》壞女人形象為台灣觀眾熟知，睽違20年再使壞，出演話題狗血劇《Penthouse：上流社會》，成功吸引觀眾討論，也讓自己的演藝事業再攀高峰，更以本劇奪下第57屆百想藝術大賞獲得視后殊榮。

出道27年的金素妍，在《Penthouse》之前，只演過一次壞女人，就是《愛上女主播》裡的「徐迎美」，這角色讓她爆紅，卻也為她帶來事業低潮，她當時收到許多恐嚇黑函，因為角色形象太壞，連手上的代言全被撤光，甚至有段時間幾乎沒有戲約，讓愛演戲的金素妍數度崩潰。金素妍表示反派的角色雖多，但很難得遇到真正有魅力的反派，這回以本劇拿下個人的首座百想，她更感謝老公李尚禹及工作團隊的支持，激動之情難以言語。

金素妍公然色誘嚴基俊。（東森提供）

劇中金素妍不僅是聲樂女高音，更是財團代表，看似光鮮亮麗的背後，卻有著不幸的婚姻，與老公尹鐘焄過著假面夫妻的生活，當年她使盡手段陷害柳真，還把她的初戀男友搶走，但尹鐘焄的心裡始終忘不了柳真，累積已久的不滿讓金素妍心生怨妒，公然色誘嚴基俊，介入他與李智雅的婚姻，或是為了利益軟禁別人，簡直壞事做盡。戲裡金素妍善妒又邪惡，但現實生活中，她和李尚禹結婚近4年，夫妻感情甜蜜，還說兩人靠「吃醋」維持感情，真是閃瞎眾人。

柳真為了宿怨槓上金素妍。（東森提供）

金素妍與柳真在戲裡地位懸殊，她飾演的「千瑞珍」是個以自我為中心的女人，看似擁有一切，內心卻充斥著焦慮與孤寂，只要是她想要的，用搶的也要得到；柳真詮釋的「吳允熙」看似柔弱其實充滿野心，為了自己的孩子，不惜向金素妍下跪，甚至甘願讓別人利用，只為了好好懲罰金素妍，直言要讓觀眾看到另一面的她。柳真婚後為了照顧家庭而減少工作，時隔5年回歸，加上粉絲聲聲呼喚，她打趣說自己「休息太久該出來工作了」，她也表示能接下這部戲，真的很幸運。該劇18日起，每週一至週五晚間9點在東森戲劇台首播。

(中時 )