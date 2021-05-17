65歲的周太太因長期受下背痛所擾，尋求各式民俗療法；日前，周太太下背出現前所未有的劇痛，幾近暈厥，家人緊急將她送至台北慈濟醫院。急診醫師經初步檢查發現，周太太血液中白血球含量高達正常值兩倍、小便中白血球含量也偏高，且併有微燒，懷疑是泌尿道感染，收治腎臟內科。

腎臟內科洪思群主任為周太太安排磁共振做進一步檢查，最終診斷為「腰肌膿瘍」，且膿瘍侵犯脊椎，若放任不管，嚴重恐致下肢癱瘓，甚至併發敗血症，危及生命。在腎臟內科、感染科與神經外科，跨團隊合作下，周女士接受清創手術，術後，持續服用抗生素，逐漸恢復健康。

腰肌膿瘍為一種罕見的後腹腔感染，好發於糖尿病、腎臟病等抵抗力較差者。臨床症狀包括：下背痛、發燒、排尿困難等，由於發生率不高、症狀缺乏特異性，常與其他疾病混淆，須仰賴醫師經驗與臨床敏銳，以及適當使用影像學檢查，才能早期診斷。經問診得知，周太太因椎間盤滑脫，長期受腰痛所擾，卻沒有循正規醫療；而是嘗試各種民俗療法緩和不適。洪思群主任推測，可能在民俗療法的治療過程中，有些針具或侵入性醫材未消毒完全，造成局部感染，進而引發菌血，細菌經血液侵犯腰肌，才會生成膿瘍。

洪思群主任說明：「腰肌膿瘍依感染途徑分為血行性及周邊組織感染擴散兩種；不同感染途徑，致病菌種也會有所不同，透過血液培養，能針對不同菌種選用抗生素，達到最適切的治療。」治療上，以膿瘍引流搭配抗生素使用為主；然而，考量周太太的膿瘍未完全成形，不適合引流，感染範圍又擴及脊椎；若不處置，可能造成椎間盤及脊椎骨，因感染整個化膿爛掉，造成下肢癱瘓，甚至引發敗血症，導致性命存危。醫療團隊最終決定以微創手術進行清創，並連帶處理周太太椎間盤患部，術後持續施予抗生素治療，並定期回診追蹤。洪思群主任指出，腰積膿瘍為感染症，需持續服用抗生素，直至影像檢查完全看不到化膿，治療才算結束。

「下背痛，可輕可重。輕者或許僅是肌肉筋骨的問題；但若痛到難耐，吃止痛藥都無法緩解，甚至有發燒情形，就要擔心可能是腰肌膿瘍、骨髓炎等感染症，甚至是惡性腫瘤轉移，需盡速至醫院檢查。」民俗療法常有治療不正確、延誤治療，甚至引發感染症的風險。洪思群主任呼籲民眾若有不適，還是應尋求正規醫療途徑，以免引發嚴重後果。

(中時 )