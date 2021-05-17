蘋果（Apple）自2016年開始推出獨特的彩虹版錶帶，來聲援LGBTQ+ 社群成員。今（17）日蘋果官網再度依循傳統，在年中推出全新的Apple Watch 彩虹版錶帶，並搭配生動的錶面，呈現出 LGBTQ+ 社群的多元化。

蘋果官網指出，全新的彩虹版編織單圈錶環，將原始彩虹色和來自各種驕傲旗幟的顏色交織在一起，呈現出 LGBTQ+ 經歷的廣泛多元性和跨越多個世代的運動歷史。黑色和棕色象徵黑人和拉丁裔社群，以及那些患有 HIV/AIDS、或因此病離世的人；淡藍色、粉紅色和白色則代表跨性別和非二元性別族群。這款獨特錶帶是以具延展性的再生紗繩與矽膠線交錯編織而成，無錶扣或扣環的設計，帶來更好的舒適性。備有 12 種編織單圈錶環尺寸供使用者挑選（挑選指南參考此文章與蘋果參考文件）。

為搭配全新彩虹版錶帶，蘋果也推出新的彩虹版錶面。（摘自蘋果官網）

為了搭配全新的彩虹版編織單圈錶環，蘋果也打造的彩虹版錶面，來與全新的錶帶顏色完美映襯，展現出 LGBTQ+ 運動團結為一與相互支持的力量。使用者轉動數位錶冠後，錶面上的線條會隨著手腕抬起而無止盡滾轉。這也是歷來首次，Apple 在錶帶包裝中納入全新的「輕巧 App」功能，透過更簡單且便利的方式，立即取得與錶帶相襯的全新錶面。

除此之外，蘋果也同步推出全新的彩虹版 Nike 運動型錶環，展現出彩虹的原始六色。利用反光紗線的錶帶，更適合喜愛夜間從事跑步、自行車和步行等戶外運動的使用者。舒適的設計經久耐用，可任意調整來貼合手腕，並與搭配的 Nike 錶面互相輝映。

彩虹版編織單圈錶環售價為 NT$3,100，而彩虹版 Nike 運動型錶環售價為 NT$1,600。全新的彩虹版錶帶即日起可透過蘋果官網和 Apple Store app 訂購，並自 5 月 25 日起於 Apple 直營店推出。彩虹版 Nike 運動型錶環也即將於 nike.com 推出。彩虹版編織單圈錶環相容於 Apple Watch SE 和 Apple Watch Series 4 或後續錶款；彩虹版 Nike 運動型錶環相容於 Apple Watch Series 3 或後續錶款。2021 年彩虹版錶面未來也將隨著軟體更新而推出，若要使用「輕巧 App」條碼須使用 iOS 14.3 或以上版本。

(科技)