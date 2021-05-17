台灣新冠肺炎確診數爆增，疫情嚴峻造成台人恐慌，嫁去韓國的台灣人，同時也是知名部落客、Youtuber「台灣妞韓國媳」對此表示，韓國疫情也相當嚴重，每天新增約5百至7百確診者，但她堅信只要做好確實戴口罩與勤洗手，疫情絕對能撐過去，並鼓勵台灣民眾「請放棄你們的人生2個禮拜！換取更長的舒適！」

知名Youtuber與部落客「台灣妞韓國媳」在臉書粉絲專頁發文表示，她遠在韓國卻相當關心台灣的疫情，得知台灣疫情逐漸嚴峻，她希望藉由發文鼓勵台灣堅持防疫，她說韓國每天新增約500至700名確診者，目前總確診數已到132290人，她也鼓勵像她一樣的人妻、媽媽們在家學習簡單的手作，既能消磨時間，也能轉移小朋友的注意力。

「台灣妞韓國媳」表示，韓國疫情也相當嚴重，每天新增約5百至7百確診者，但她堅信只要做好確實戴口罩與勤洗手，疫情絕對能撐過去。（圖／翻攝自臉書「台灣妞韓國媳」）

「台灣妞韓國媳」表示，「台灣的大家只要猛力地忍2個禮拜，還是回的去，請放棄你們的人生2個禮拜！換取更長的舒適！」她還舉例韓國之前有1個咖啡廳爆發超級傳染者，因為該確診者坐在出風口脫口罩講話近2小時，導致店內所有顧客幾乎染疫，但「戴上口罩」的店員卻都沒事，因此她說在室內空間口罩戴好和勤洗手，做到這2點就可以達到很好的防疫效果，不要過度恐慌。

「台灣妞韓國媳」說，「我還是很感受到台灣人的驚慌，但我覺得適度的驚慌是很好的，可以幫助防疫」，但每個人只要做好自己的防疫，一切就會沒事；許多網友則留言說「謝謝妳都心繫台灣，妳的po文安撫人心」、「請台灣妞每天都提供給我們正能量的po文好不好」、「謝謝妳的分享，這給需要在外工作人一個很大的鼓舞」。

(中時新聞網)