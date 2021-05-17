台電於17日晚間再度停電，且停電分區仍然是C和D區，對此，蔡英文總統表示道歉：「連我也很難接受」，媒體人表示，年度金句又誕生了！

有媒體人於17日晚間在其臉書專頁「文翔政論」表示，對於停電一事，真好奇總統府停電了嗎？永和官邸停電了嗎？是蔡總統難接受還是小老百姓難接受？

媒體人質疑，民進黨的能源政策真的是正確的話，怎麼現在台灣能源如此不穩定？還是又想拿這個來威脅說要蓋三接？之前也說綠能很厲害啊，中南部現在農田全部都改種太陽能板啊，離岸不是也插滿風電嗎？結果呢？除了關係人士口袋飽飽之外，電力有飽飽嗎？

媒體人感嘆，現在疫情嚴峻，大家配合政府防疫，都乖乖待在家，這種大熱天，老天爺一滴雨都不下，都處在缺水危機中了，現在還要停電？大家又不能出門，是要民眾過什麼樣的日子？

媒體人指出，民進黨最喜歡訴諸情感了，喊什麼「同島一命」，又要大家非常時期配合他們了，問題是，「為什麼要？」

媒體人直言，疫情這種沒辦法，既然爆發了，當然每個人都要努力遵守規則防疫，一起擋下來。問題是能源這種東西，是政府政策能夠改變的吧？那做不好的政府，為什麼人民還要他繼續執政？人民想過正常供電的生活，是過錯嗎？

媒體人怒稱，蔡總統說自己也不能接受，那人民不是更不能接受嗎？「你不能接受，那你知道問題出在哪了嗎？」

(中時新聞網)