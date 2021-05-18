新北市政府首創「寵物健康生活站」設置全自動超音波造霧寵物消毒機，減少新冠肺炎接觸傳染機率，守護毛寶貝健康，落實智能防疫。在國內新冠肺炎疫情嚴峻，傳染途徑主要透過飛沫傳染、接觸傳染及糞口傳染。新北市已有46個據點，在寵物店、動物醫院皆可見到設有智能噴霧消毒機的「寵物健康生活站」，動保處持續推廣防疫新生活，強化防疫作為，並呼籲飼主，照顧犬貓前後須洗手、消毒、戴口罩，避免親膩行為，可減少傳染機會。

狗狗公園-快樂狗旅館老闆胡宗良表示，自從加入「寵物健康生活站」門口擺消毒機，很多民眾特地帶狗貓來店裡消毒，民眾帶寵物出門散步時，有可能把外面的病菌帶回家，動保處提醒酒精、次氯酸水、漂白水、二氧化氯等，都不可以直接噴在寵物身上。寵物健康生活站的消毒機使用溫和廣效性消毒劑，不會傷害犬貓，他建議寵物回家前到「寵物健康生活站」逛一下，就可以把健康帶回家。

日前傳出紐約動物園老虎、香港犬隻及比利時貓隻感染新冠肺炎零星個案，依世界小動物獸醫師協會(WSAVA)敘述，目前無證據顯示動物可將病毒傳染給人。動保處表示，民眾保持安全社交距離(在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離)，勿接觸野外動物及與寵物正確互動方式，包含在接觸犬貓前後洗手消毒，並避免與寵物親密接觸，寵物身體出現異常，應盡速通知動物醫院尋求協助，便可確保健康。

動保處表示，藉由成立寵物健康生活站，在新冠肺炎疫情期間宣導民眾防疫觀念，提醒民眾做好自身防護，也顧到毛寶貝健康，提升動物福祉，動保處提醒目前並無寵物會傳染新冠病毒給人的證據，民眾無需恐慌，在毛爸媽們有需求時，都可於新北市「寵物健康生活站」尋求協助，寵物健康生活站也提供寵物免費消毒的服務，歡迎民眾多多體驗，讓我們一起守護毛寶貝、守護我們的家人。

(中時 )