網紅林襄擁有甜美外型、32E傲人上圍，因有些角度神似高雄市議員黃捷，屢上PTT表特板被討論，還被封為「兇版黃捷」，不時在社群網站分享養眼辣照，近日她還響應防疫待在家的政策，曬出好幾張居家美照，只穿內衣褲入鏡，讓男粉看了直呼要噴鼻血。

林襄近期推出數位寫真，不時會放送福利，近來因為國內疫情升溫，她就特地曬出一系列居家辣照，提醒大家：「疫情在家沒事多喝水，多喝水沒事。」照片中，林襄穿著一套灰色系內衣褲，靠在冰箱旁拿著水杯喝水，透過側面拍攝視角，微微前傾的姿勢，不只挺出傲人豪乳，蜜桃臀也十分吸睛，火辣S曲線一覽無遺。

林襄曬出居家辣照，提醒大家待在家。（圖／翻攝自IG）

另外一張轉正面的照片，林襄的渾圓胸型、深V事業線更是明顯，胸下紋身還若隱若現，相當撩人，平坦小腹也微微可看到馬甲線，好身材全被看光，吸引許多粉絲激動留言「哇塞，不枉費我追蹤，太襄（香）啦」、「滿滿的濃純襄」、「太正了」、「已經太熱了」、「這套真的很讚」。

林襄過去因多次和「反骨男孩」拍片，與成員孫生傳緋聞，然而2人的戀情在曝光半年後就宣告結束，今年2月進軍啦啦隊，正式加入樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」，近來還發行首本寫真《與你襄遇 林襄數位寫真》，讓粉絲們一飽眼福。

(中時新聞網)