凡對ACG領域有興趣的人，不可能沒聽過「任天堂」這個名字。
給一代又一代青少年帶來幸福遊戲時光的任天堂，曾擁有一位著名的社長——岩田聰。
他曾被《時代》雜誌評論為「在任天堂比什麽都重要的人物」。
這位被廣大遊戲迷親切稱為「聰哥」的岩田先生，究竟經歷過怎樣的一生呢？
約莫二十年前，山內溥安排岩田聰進入任天堂本社，擔任經營企畫室長，並且在兩年後自己退休時指定岩田先生接下任天堂社長職位。當時任天堂可說是正值風雨飄搖之際，儘管財務情況一直很健全，但N64和NGC兩台家用主機接連失利，市占率甚至被夾帶雄厚資金進入市場的新挑戰者，也就是微軟推出的 Xbox 主機所追趕。
當年年僅四十二歲的岩田先生，接下此一重責大任後便不負所托，打出「擴大玩家人口」的大旗，先後推出掌上型主機「Nintendo DS」以及家用主機「Wii」，以和過去主機不同的異質變化，吸引玩家、曾經是玩家和不是玩家的人，成功帶領任天堂走出低潮，並且創下公司成立以來最高營收。可說是名符其實的「任天堂中興之主」。
本書是從《HOBO日刊ITOI新聞（ほぼ日刊イトイ新聞）》網站所刊登的岩田聰訪談中，擷取岩田先生說過的話，重新編纂而成。另有部分言論節錄自任天堂網站上的「社長提問」專欄。
岩田先生是一位在媒體面前談話時，幾乎從不把自己當作話題主角的人。若是為了公司和專案，基於「由我出面是最合理的判斷的話」，他會回應遞到眼前的麥克風，可是言談之中僅將自己的事擺在次要。
不過，就如多數人所知道的，岩田先生是一位誠實無偽、一路走來始終如一的人。
他曾經代表公司或開發商立場，於各種場合發表言論，將這些言論集結一看，就彷彿多個圓圈的交會處，疊合出另一種顏色般，自然而然地浮現出「岩田先生本人的話」。
本書便是將這些「岩田先生的話」由多篇報導中揀選而出，編纂成冊。
「On my business card, I am a corporate president.
In my mind, I am a game developer.
But in my heart—I am a gamer.」
「在名片上，我的頭銜叫公司社長。
而在我腦中，我是一個遊戲開發者。
但是在我心裡，我一直是個遊戲玩家。」
岩田聰（1959-2015）
【精彩書摘】
在我三十二歲那年，HAL研究所陷入了經營危機。而我在三十三歲時成為了公司的社長，但是從當時的公司處境來看，完全不是一件可喜可賀的事情。我成為社長的原因，簡明扼要地說，應該就是沒有其他合適的人選了。而我決
意承擔此重任的理由，並非是出於自己的喜惡，而是因為「這件事由自己來做最合理」，總是這樣的想法驅使我當機立斷。
廣義上而言，公司當時算是已破產，我這個社長的起點，是從公司負債十五億日圓開始的。我每年繳兩億五千萬日圓，最終歷時六年，還清了這十五億的債務。當然在這期間內，公司也需要運轉資金，所以我是蠟燭兩頭燒，一邊發員工薪水維持公司運轉，一邊償還債務。儘管最後還清了這些錢，可終歸是欠了債，當時給許多人添了麻煩，所以也不是什麼可以拿來自豪的事。
不過，這確實是一段難得的經歷。背負如此巨額的債務，算是處於某種極限狀態。在極限的壓迫下，可以真正看清許多的事，像是「對人的態度」。舉個例子，社長走馬上任後，不是要去往來的銀行打招呼嗎？一個三十多歲的毛頭小子，到銀行大言不慚地說「我是新社長，一定會努力還債」。有的銀行聽了之後，鼓勵我叫我加油，也有的銀行態度十分強硬，說「不還錢我們會很困擾！」
有趣的是，當時接觸的銀行中，態度愈是高傲的，之後就愈快改名換了頭家。看來他們當時的狀況也相當緊迫。這種令我頭疼的待人接物態度，不僅限於公司外部的人。
公司陷入經營危機後，我接任社長並決心重振旗鼓。由於當時大家都認同我是開發部門中能力最強的人，因此還算是信任我、願意聽從我的領導。不過另一方面，公司已經失去了員工的信任。應該說，陷入經營危機的公司，在員工眼裡本就不值得信賴。「我們聽從公司的指示做事，最後就是這個結果？」會這麼想也是無可厚非。因此我走馬上任後，花了約莫一個月時間，一個接著一個地和員工談話。就是在那時有了許多新發現。
原以為自己已經站在對方的角度來思考，然而實際上與每個員工直接交流後，才發現自己先前有多麼疏忽大意。當時我的原意是想看清公司的強項和弱勢所在，因為我必須先弄清楚所有的狀況，才能以社長的身分來下決策。
譬如以寫程式來說，優劣的判斷標準就是寫得是否簡潔、迅速。作為公司的最高決策者，我試著透過與員工的一對一面談，來幫助我制訂出這樣一個衡量標準。然而我收到的各方意見卻遠超乎我所想。
我發現所謂的經營管理並沒有那麼單純，追求短期迅速獲利未必就是最正確的路。因此從公司陷入某種極限狀態的那個瞬間起，我就開始思索「最好的作法」。大概就是在那段面談的日子裡，我明白了一個道理。「做決策，就是收集、分析情報，決定事務的優先度」。我得出的解答是：「依照訂立的優先順序推行即可」。
遵循這樣的原則做了幾項決策後，一切開始慢慢步上軌道，我思忖著，這種思維邏輯必定是萬物皆可適用的真理，也讓我對自己的社長身分有了自信。現在的我，有一雙比那時看得更通透的眼睛。也因為如此，現在我更能夠理解那個三十三歲的自己，做出了多麼艱難的挑戰。
(本文摘自《岩田聰如是說：從天才程式設計師到遊戲公司社長，任天堂中興之主傳奇的一生。》/ほぼ日刊イトイ新聞 台灣東販出版)
【作者簡介】
1959年12月6日出生於北海道。
畢業於東京工業大學工學部情報工學科。
大學畢業後旋即進入HAL研究所任職。
1993年就任HAL研究所董事代表。
2000年就任任天堂公司董事、經營企劃室長。
2002年就任任天堂董事代表、社長。
以遊戲開發者的身分締造過多款傑作，
並主導開發任天堂DS、Wii等革命性創新遊戲硬體，
畢生致力於貫徹自身「擴大遊戲人口」的理念。
‧主要參與製作遊戲
《彈珠檯》
《高爾夫》
《F1賽車》
《氣球大戰》
《FC大獎賽2：3D Hot Rally》
《星之卡比 夢之泉物語》
《地心冒險2 基格的逆襲》
《任天堂明星大亂鬥》
《寶可夢隨樂拍》
《任天堂明星大亂鬥DX》
《大人的DS腦力訓練》
(科技)
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