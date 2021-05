凡對ACG領域有興趣的人,不可能沒聽過「任天堂」這個名字。

給一代又一代青少年帶來幸福遊戲時光的任天堂,曾擁有一位著名的社長——岩田聰。

他曾被《時代》雜誌評論為「在任天堂比什麽都重要的人物」。

這位被廣大遊戲迷親切稱為「聰哥」的岩田先生,究竟經歷過怎樣的一生呢?

約莫二十年前,山內溥安排岩田聰進入任天堂本社,擔任經營企畫室長,並且在兩年後自己退休時指定岩田先生接下任天堂社長職位。當時任天堂可說是正值風雨飄搖之際,儘管財務情況一直很健全,但N64和NGC兩台家用主機接連失利,市占率甚至被夾帶雄厚資金進入市場的新挑戰者,也就是微軟推出的 Xbox 主機所追趕。

當年年僅四十二歲的岩田先生,接下此一重責大任後便不負所托,打出「擴大玩家人口」的大旗,先後推出掌上型主機「Nintendo DS」以及家用主機「Wii」,以和過去主機不同的異質變化,吸引玩家、曾經是玩家和不是玩家的人,成功帶領任天堂走出低潮,並且創下公司成立以來最高營收。可說是名符其實的「任天堂中興之主」。

本書是從《HOBO日刊ITOI新聞(ほぼ日刊イトイ新聞)》網站所刊登的岩田聰訪談中,擷取岩田先生說過的話,重新編纂而成。另有部分言論節錄自任天堂網站上的「社長提問」專欄。

岩田先生是一位在媒體面前談話時,幾乎從不把自己當作話題主角的人。若是為了公司和專案,基於「由我出面是最合理的判斷的話」,他會回應遞到眼前的麥克風,可是言談之中僅將自己的事擺在次要。

不過,就如多數人所知道的,岩田先生是一位誠實無偽、一路走來始終如一的人。

他曾經代表公司或開發商立場,於各種場合發表言論,將這些言論集結一看,就彷彿多個圓圈的交會處,疊合出另一種顏色般,自然而然地浮現出「岩田先生本人的話」。

本書便是將這些「岩田先生的話」由多篇報導中揀選而出,編纂成冊。

「On my business card, I am a corporate president.

In my mind, I am a game developer.

But in my heart—I am a gamer.」

「在名片上,我的頭銜叫公司社長。

而在我腦中,我是一個遊戲開發者。

但是在我心裡,我一直是個遊戲玩家。」

岩田聰(1959-2015)

【精彩書摘】

我在開發Wii的時候,腦中不停思考著一個問題:「該怎麼做才能讓家人不要仇視打電動這件事」。我想出的法子——其實已經近乎荒謬了——就是要不要做一個當家長規定孩子「一天只能玩一小時」,一小時後就會真的自動關機的系統。

這實在不是一個遊戲公司的社長該有的主意(笑)。

當然,在我的設想中,自動關機時,所有遊戲資料都會自動儲存,不過即使會存檔,這種系統也過於粗暴,重點是我當時……非常認真在想這件事(笑)。沒有啦,我知道這是個很過分的主意。因為我那時覺得,不用這麼極端的想法拋出震撼彈,討論的內容也只是了無新意的陳腔濫調。我想,最起碼抱持著這種意識來交流,是有其價值的。

此話一出,果然大家就熱烈討論起來。

有人說這種系統不會被大眾接受,有人覺得非要這麼極端才能消除媽媽們對遊戲的敵意。我們還討論起技術層面是否可行。每小時自動儲存所有遊戲資料的系統能否實現?隔天開機的時候是什麼狀態?對這些技術性問題,也都刨根究底了一番。

總之,最終大家向我說明了這個概念有多困難,而且比起強制自動關機,還有更好的方法來實現我的目的,所以這個設想也就被打回票了。

最後從這場討論中誕生的系統,就是記錄玩家每款遊戲遊玩時間的「遊戲紀錄」。不是為了遵守「一天只能玩一小時遊戲」的約定而設定強制關機,而是通過「遊戲紀錄」來促進家長與孩子溝通,讓孩子學會遵守約定,這種設計更加引人入勝。

現在想來,這雖然是從我的「謬論」而開始的,但由此誕生的討論和一連串後續,我想並不是白費力氣。儘管還是給許多人添了麻煩。

自動關機系統胎死腹中,實現的另一項功能是「夜間風扇停轉」。開發Wii的時候,我們的目標是要讓Wii成為二十四小時不關電源的「無眠機器」,而我非常堅持「夜間風扇停轉」這部分,沒有任何妥協空間。因為,如果你的遊戲機風扇到了半夜還在轉,可能會讓媽媽覺得「這孩子又不關機!」然後強行把插頭拔掉。

(本文摘自《岩田聰如是說:從天才程式設計師到遊戲公司社長,任天堂中興之主傳奇的一生。》/ほぼ日刊イトイ新聞 台灣東販出版)

【作者簡介】

1959年12月6日出生於北海道。

畢業於東京工業大學工學部情報工學科。

大學畢業後旋即進入HAL研究所任職。

1993年就任HAL研究所董事代表。

2000年就任任天堂公司董事、經營企劃室長。

2002年就任任天堂董事代表、社長。

以遊戲開發者的身分締造過多款傑作,

並主導開發任天堂DS、Wii等革命性創新遊戲硬體,

畢生致力於貫徹自身「擴大遊戲人口」的理念。

‧主要參與製作遊戲

《彈珠檯》

《高爾夫》

《F1賽車》

《氣球大戰》

《FC大獎賽2:3D Hot Rally》

《星之卡比 夢之泉物語》

《地心冒險2 基格的逆襲》

《任天堂明星大亂鬥》

《寶可夢隨樂拍》

《任天堂明星大亂鬥DX》

《大人的DS腦力訓練》

《岩田聰如是說:從天才程式設計師到遊戲公司社長,任天堂中興之主傳奇的一生。》/台灣東販出版

(科技)