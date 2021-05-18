凡對ACG領域有興趣的人，不可能沒聽過「任天堂」這個名字。

給一代又一代青少年帶來幸福遊戲時光的任天堂，曾擁有一位著名的社長——岩田聰。

他曾被《時代》雜誌評論為「在任天堂比什麽都重要的人物」。

這位被廣大遊戲迷親切稱為「聰哥」的岩田先生，究竟經歷過怎樣的一生呢？

約莫二十年前，山內溥安排岩田聰進入任天堂本社，擔任經營企畫室長，並且在兩年後自己退休時指定岩田先生接下任天堂社長職位。當時任天堂可說是正值風雨飄搖之際，儘管財務情況一直很健全，但N64和NGC兩台家用主機接連失利，市占率甚至被夾帶雄厚資金進入市場的新挑戰者，也就是微軟推出的 Xbox 主機所追趕。

當年年僅四十二歲的岩田先生，接下此一重責大任後便不負所托，打出「擴大玩家人口」的大旗，先後推出掌上型主機「Nintendo DS」以及家用主機「Wii」，以和過去主機不同的異質變化，吸引玩家、曾經是玩家和不是玩家的人，成功帶領任天堂走出低潮，並且創下公司成立以來最高營收。可說是名符其實的「任天堂中興之主」。

本書是從《HOBO日刊ITOI新聞（ほぼ日刊イトイ新聞）》網站所刊登的岩田聰訪談中，擷取岩田先生說過的話，重新編纂而成。另有部分言論節錄自任天堂網站上的「社長提問」專欄。

岩田先生是一位在媒體面前談話時，幾乎從不把自己當作話題主角的人。若是為了公司和專案，基於「由我出面是最合理的判斷的話」，他會回應遞到眼前的麥克風，可是言談之中僅將自己的事擺在次要。

不過，就如多數人所知道的，岩田先生是一位誠實無偽、一路走來始終如一的人。

他曾經代表公司或開發商立場，於各種場合發表言論，將這些言論集結一看，就彷彿多個圓圈的交會處，疊合出另一種顏色般，自然而然地浮現出「岩田先生本人的話」。

本書便是將這些「岩田先生的話」由多篇報導中揀選而出，編纂成冊。

「On my business card, I am a corporate president.

In my mind, I am a game developer.

But in my heart—I am a gamer.」

「在名片上，我的頭銜叫公司社長。

而在我腦中，我是一個遊戲開發者。

但是在我心裡，我一直是個遊戲玩家。」

岩田聰（1959-2015）

【精彩書摘】

我在開發Wii的時候，腦中不停思考著一個問題：「該怎麼做才能讓家人不要仇視打電動這件事」。我想出的法子——其實已經近乎荒謬了——就是要不要做一個當家長規定孩子「一天只能玩一小時」，一小時後就會真的自動關機的系統。

這實在不是一個遊戲公司的社長該有的主意（笑）。

當然，在我的設想中，自動關機時，所有遊戲資料都會自動儲存，不過即使會存檔，這種系統也過於粗暴，重點是我當時……非常認真在想這件事（笑）。沒有啦，我知道這是個很過分的主意。因為我那時覺得，不用這麼極端的想法拋出震撼彈，討論的內容也只是了無新意的陳腔濫調。我想，最起碼抱持著這種意識來交流，是有其價值的。

此話一出，果然大家就熱烈討論起來。

有人說這種系統不會被大眾接受，有人覺得非要這麼極端才能消除媽媽們對遊戲的敵意。我們還討論起技術層面是否可行。每小時自動儲存所有遊戲資料的系統能否實現？隔天開機的時候是什麼狀態？對這些技術性問題，也都刨根究底了一番。

總之，最終大家向我說明了這個概念有多困難，而且比起強制自動關機，還有更好的方法來實現我的目的，所以這個設想也就被打回票了。

最後從這場討論中誕生的系統，就是記錄玩家每款遊戲遊玩時間的「遊戲紀錄」。不是為了遵守「一天只能玩一小時遊戲」的約定而設定強制關機，而是通過「遊戲紀錄」來促進家長與孩子溝通，讓孩子學會遵守約定，這種設計更加引人入勝。

現在想來，這雖然是從我的「謬論」而開始的，但由此誕生的討論和一連串後續，我想並不是白費力氣。儘管還是給許多人添了麻煩。

自動關機系統胎死腹中，實現的另一項功能是「夜間風扇停轉」。開發Wii的時候，我們的目標是要讓Wii成為二十四小時不關電源的「無眠機器」，而我非常堅持「夜間風扇停轉」這部分，沒有任何妥協空間。因為，如果你的遊戲機風扇到了半夜還在轉，可能會讓媽媽覺得「這孩子又不關機！」然後強行把插頭拔掉。

(本文摘自《岩田聰如是說：從天才程式設計師到遊戲公司社長，任天堂中興之主傳奇的一生。》/ほぼ日刊イトイ新聞 台灣東販出版)

【作者簡介】

1959年12月6日出生於北海道。

畢業於東京工業大學工學部情報工學科。

大學畢業後旋即進入HAL研究所任職。

1993年就任HAL研究所董事代表。

2000年就任任天堂公司董事、經營企劃室長。

2002年就任任天堂董事代表、社長。

以遊戲開發者的身分締造過多款傑作，

並主導開發任天堂DS、Wii等革命性創新遊戲硬體，

畢生致力於貫徹自身「擴大遊戲人口」的理念。

‧主要參與製作遊戲

《彈珠檯》

《高爾夫》

《F1賽車》

《氣球大戰》

《FC大獎賽2：3D Hot Rally》

《星之卡比 夢之泉物語》

《地心冒險2 基格的逆襲》

《任天堂明星大亂鬥》

《寶可夢隨樂拍》

《任天堂明星大亂鬥DX》

《大人的DS腦力訓練》

《岩田聰如是說：從天才程式設計師到遊戲公司社長，任天堂中興之主傳奇的一生。》/台灣東販出版

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