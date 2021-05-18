是不是科技大老心中都有一個「計利當計天下利」的大願？有千億元身價的鴻海創辦人郭台銘4月與台康生技簽訂「投資意向書」，計畫以私募「分次」投入50億元。媒體紛紛以「震驚」來大篇幅報導，而台康生技股價在郭台銘的加持下，更是漲翻天。

狂燒百億 北極星幸遇救星

《財訊》報導指出，相較郭台銘每每投資生技都高調引來大篇幅報導，台灣另一位身價超過千億元的陳賢哲投資生技卻是低調到無形，2019年底很阿莎力地投入30億元「救急」北極星，不過媒體報導卻是一年後的事了。

根據《財訊》報導，燒了將近1百億元的北極星應該是台灣燒錢最凶的新藥研發公司，研發速度始終趕不上燒錢速度，連薪水都差點發不出來，創辦人吳伯文也遭到解任，過去一度面臨垂死掙扎。正文科技董事長陳鴻文接下北極星董座，他如何讓成立15年，而沒有正式臨床數據的公司起死回生？又如何說服有「台灣巴菲特」之稱的陳賢哲投資北極星？從科技人蛻變為生技人，背後有什麼既艱辛又令人動容的故事？北極星未來的投資價值該如何評價？而郭台銘投資台康生技後，可能遇到的挑戰又是什麼？

《財訊》分析，當初陳鴻文的父親得了肝癌，經歷手術、復發、栓塞，該吃的中藥、西藥都吃過了，連醫院都表示時間剩不到6個月，既然招數已經用完了，就回家休息吧。「乾等也不是辦法，剛好正文科技一個股東有投資北極星，在我辦公室講電話被我聽到，我問他那個藥可不可以試試看？反正所有能試的都試過了！」

台灣巴菲特 婉拒彭博採訪

《財訊》報導指出，當時陳鴻文的父親被折騰得相當衰弱，透過恩慈療法，一週打一次針，最後多活了5年多。「我什麼都不懂，只知道這個藥不錯。」陳鴻文說，畢竟這個藥醫好他父親，北極星碰到困難理所當然要支持。生技門外漢的他，本來想說插花投資一下，後來發現「哇！這種公司怎麼燒錢這麼厲害！幫忙找錢並不順利，每次找進來幾個月就沒錢了。」

北極星開發中新藥ADI-PEG 20的作用機制，理論上是將癌細胞餓死，而普通細胞不會受到影響，且不限於單一種癌症；所以當初北極星在吳伯文的主導下，花很長時間開發不同癌症的適應症。但多年來臨床試驗受挫，加上北極星在中國及美國設廠，燒錢速度快，2019年由大股東連華榮擔任董事長，陳鴻文則協助到海外找尋資金。

(中時新聞網)