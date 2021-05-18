本季NBA季後賽5/23開戰，這次的賽制安排與以往稍有不同，運彩投注也有一些可以留意的投注眉角。

NBA季後賽新制變了！運彩投注眉角一次看

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

以往NBA的賽制都是例行賽的前8名直接取得季後賽的參賽資格，去年開始增加季後賽附加賽(PLAY–IN TOURNAMENT)讓各區(東區及西區)跟第8名勝場差沒有超過4場的第9名，還有跟第8名奪得季後賽最後一張門票的機會，會進行2場賽事，第9名必須2場都勝才能正式進入季後賽，第8名僅須贏1場就確定進入季後賽，今年再次擴大季後賽附加賽的規模，讓各區例行賽第9名和第10名的隊伍還有機會可以跟第7名及第8名爭取進入季後賽最後二張門票的機會，第7名和第8名球隊先進行1場加賽，勝者為第7種子；第9名和第10名也打1場加賽，勝隊會與7、8名對戰的敗隊再進行1場加賽，贏的一方取得第8種子，接著季後賽賽制就會跟以往一樣依種子排名1對8、2對7、3對6及4對5採取7戰4勝制。

NBA季後賽的賽制說明。(台灣運彩提供)

NBA季後賽制度比較表。(台灣運彩提供)

以往高種子球隊在季後賽第1輪遇到低種子的球隊原本勝算就比較高，增加季後賽附加賽之後，高種子的球隊更可以逸待勞迎戰甫歷經苦戰進入季後賽的低種子球隊，養精蓄銳多時的第1及第2種子分別對戰剛打完2場及1場比賽疲累的第8及第7種子，加上這是 1場定勝負的高強度賽事，讓第1及第2種子勝出的機會大大提升，大家運彩投注時可以在「系列賽正確結果」、「讓分」及「不讓分」等玩法多加著墨，有助大家提高中獎的機會。

NBA季後賽的投注眉角。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)