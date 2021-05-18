2019 年至今，疫情肆虐，改變了人們的生活型態，同時也衝擊了數位廣告市場的預算分配。在這「數位影音廣告標誌性的一年」中，最亮眼的一匹黑馬，非 CTV（又稱「聯網電視」、「智慧電視」） 廣告莫屬。2020 年，投入於 CTV 的廣告支出來到歷年最高，平均每位廣告主較 2019 年同期，多花費了 22% 預算於 CTV 領域；2021 年，更有 35% 廣告主預計針對 CTV 廣告投入更多預算。

TenMax 將透過這一篇文章，向你介紹：

＊什麼是 CTV

＊CTV 廣告，為何竄起？

＊CTV 廣告的優勢與挑戰

＊CTV 廣告：2020 年實際支出 vs. 2021 年展望

準備好了嗎？接下來就跟著 TenMax 認識這一個潛力無窮的新媒體 ——

【什麼是 CTV？】

CTV 全名為「Connected TV」，又稱為「聯網電視」或是「智慧電視」，相較於傳統有線電視（Linear TV），多了連結網路的功能。也就是說，有了 CTV，除了可以觀看傳統第四台之外，亦可瀏覽網上內容、隨選隨看，例如 YouTube 影音社群、Netflix 影音串流平台⋯⋯等。目前，市面上較常見的 CTV 系統包含：Android TV、Tizen、webOS、Firefox⋯⋯等。

CTV（連網電視）示意圖。（TenMax提供）

【知識補給站：CTV vs. OTT，差在哪？】

OTT 是透過網際網路來提供影音內容的平台，也就是我們俗稱的影音串流平台，例如 Netflix、愛奇藝、HBO GO、Disney+⋯⋯等，OTT 內容可以透過電腦、手機或電視播放；而 CTV 則是其中的一種系統和載體，透過「電視」來播映包含 OTT 在內的影音內容。

【CTV 廣告，為何竄起？】

CTV 廣告成為 2020 年的大黑馬，可說是時勢造英雄，讓我們來看看以下兩個主因：

一、宅經濟！疫情下大幅增長的影音需求

避免出門、遠端工作的「宅式生活」成了疫情時代的指標特色，大幅帶動 CVT、OTT（影音串流平台）以及移動設備（Mobile）的使用，廣告主轉而將原本投入於戶外看板、傳統有線電視的預算，投入於前述媒體。

2020年各行銷管道預算變化（vs. 2019）。（TenMax提供）

二、後 cookie 時代，第一方資料成浮木

隨著資料隱私的保障持續提升，Google Chrome 等主流瀏覽器宣布於 2022 年前逐步淘汰第三方 cookie；蘋果旗下的 iOS 系統也啟動 ATT 隱私架構，明示 APP 必須取得用戶積極同意，才可搜集用戶資料並追蹤其網路行為—— 以上新政成為了廣告主心頭的惡夢，紛紛思索如何應對。

那麼，不如向餅乾不存在的世界進攻吧！大部分的 CTV／OTT 服務都需要使用者提供個人資料、Email 或電話號碼來登入，方便系統進行個人化的內容推薦、資料存檔等，這也代表著系統擁有自身的資料庫（第一方數據），不受限於第三方 cookie，可以幫助廣告主精準投放廣告。

禁用cookie和iOS用戶識別碼對於CTV廣告支出的影響。（TenMax提供）

【CTV 廣告的優勢】

上述兩大趨勢，彰顯了 CTV 廣告具備的優勢：可尋址性、第一方資料，精準鎖定、隨著使用者與使用頻率成長而持續增加的覆蓋率。

除此之外，CTV 還有一個重要的特點：環境內充滿高品質影音內容、環境穩定可靠，廣告主毋須擔心品牌安全。

CTV廣告重點優勢。（TenMax提供）

【CTV 廣告的挑戰】

至今似乎都在說 CTV 的好話？其實，CTV 廣告也有一些待解的挑戰：（1）CTV 仍被視為很新的媒體；（2）現況下，CTV 的千次曝光成本（CPM）比其他數位影音還高；（3）廣告主受限於傳統電視廣告的認知，不清楚投放規範與成效衡量。

可預期的是，這些挑戰將隨著 CTV 廣告逐漸普及、市場愈趨廣大而式微。讓我們一起看看 CTV 在 2020 年數位廣告市場的突破，以及精彩可期的未來：

【2020 年 CTV 廣告實際支出】

CTV 在 2020 年的廣告支出中，創下了迄今為止的最高紀錄；高達 73% CTV 廣告主減少原本投入廣播、電視的花費，轉而投入於此；相較於 2019 年，CTV 廣告支出最高的產業類別，分別是：汽車、家具、家用消費品和零售業。

2020年CTV廣告支出成長最多的產業。（TenMax提供）

【2021 年影音廣告展望】

56% 影音廣告預算將投入至數位領域（相比於傳統的有線電視）；全通路的數位影音廣告營收，預期迎來兩位數的成長；CTV 廣告，預期佔據數位影音廣告的最大份額；CTV 廣告，2021 年預期支出增加幅度最大的產業，分別是：金融、保健、娛樂、電信⋯⋯等。

2021年數位影音逛告預算分配預測。（TenMax提供）

資料顯示，各方對於 CTV 廣告的未來發展呈現樂觀心態，數位影音內容可說是大放異彩。如果你還在苦思明年度數位廣告預算如何分配，或許可以參考以上趨勢，嘗試暸解 CTV 等數位影音平台的優劣，思酌自家品牌是否適合此類媒體！

(科技)