以行政區域土地面積來看，高雄市高山占了半數之多，因此擁有相當多的登山步道，吸引熱愛踏青健行的人們前來。除了柴山、田寮月世界、大小崗山步道之外，IG熱門打卡景點茂林龍頭山步道，與有「都市綠肺」之稱的半屏山步道，沿途的大自然美景與蟲鳴鳥叫、良好的步道基礎建設，讓每一次踏上步道，都是趟洗滌身心的輕旅行。

位於茂林部落裡的龍頭山步道，近來成為許多網友拍照打卡的熱門景點。（攝影/曾信耀）

原鄉景色美不勝收一龍頭山步道

全臺縣市步道大票選中，高雄入選步道之一的龍頭山步道是近年來新開發的步道。位於茂林區的龍頭山因濁口溪長期侵襲較脆弱的岩層而使河道逐漸彎曲，形成典型的環流丘地形，以前常可見成群老鷹在崖壁上盤旋或沿著濁口溪谷翱翔，又被稱為「老鷹谷」。

龍頭山步道沿途景色壯麗。(攝影/Carter)

龍頭山步道三面高山環繞，沿途能將龍頭山、蛇頭山、望夫崖壯麗景色盡收眼底，一睹茂林部落的原鄉風采與魯凱族守護神百步蛇的部落傳說。茂林國家風景區管理處建議，若想親自體驗龍頭山，可開車走高132 公路進入茂林風景區後，從多納高吊橋往龍頭山步道前進，因為是下坡段，走起來較輕鬆，多納高吊橋至龍頭山步道距離約1公里，步道全長約0.5公里，步程往返約1小時，遊憩區有停車場、觀景台等設施。

一路上青山綠水好風光，一邊踏青健行，眺覽濃厚的原鄉風情、一邊陶冶心靈，多納高吊橋的橋頭飾以鮮豔原鄉色彩的百合花、百步蛇等魯凱族圖騰，龍頭山步道同樣結合菱形紋圖騰，別有一番遊趣。

龍頭山步道相關位置參考圖。

半屏山瞭望台，北高雄風光一覽無遺

與柴山遙遙相望的半屏山，地理位置橫跨左營、楠梓交界，交通位置十分便利，可說是高雄市區非常親民的郊山步道，也是壽山國家自然公園特別景觀區之一。走在半屏山步道上，往南可以眺望蓮池潭，春秋閣、龍虎塔、孔廟與左營舊城，往西則可欣賞臺灣海峽與世運主場館，往東看還有高鐵及臺鐵列車身影，半屏山東南麓的半屏湖濕地映入一片湖光水色，與蓮池潭、洲仔濕地成為北高雄都會區濕地生態廊道的重要據點。

蓮池潭位於半屏山南邊，左營舊城一帶的歷史古蹟，如春秋閣、龍虎塔、孔廟，從步道上俯瞰盡收眼底。(攝影/Carter)

半屏山園區步道可依照自身體力評估，有短程步道，從翠華路登山口、萬姓公媽祠登山口至瞭望台，長度約2500公尺；也有中程步道，從半屏湖登山口至瞭望台，長度約4000公尺，雙向進出約需2小時。沿途除了大榕樹、珊瑚礁石生成的大岩壁等豐富自然生態景觀，也留下了軍事碉堡歷史遺跡，步道支線還有近年才曝光的北峰碉堡，腳程快的人可繼續前進一探山友間流傳的軍事秘境，步道沿途設有多處涼亭、草原木階梯、賞鳥房、觀景平台可供休憩。

半屏山園區位在高雄市區，不用長途跋涉，就能登山踏青。(攝影/Carter)

半屏山瞭望台標高171公尺，往西眺望臺灣海峽與世運主場館。(攝影/Carter)

半屏山步道相關位置參考圖。

本文作者:Winnie

《Takao樂高雄》2021/05

(中時新聞網)