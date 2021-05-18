睽違5年，SBL超級籃球聯賽終於回歸鳳山體育館開打，精彩賽事讓籃球迷振奮不已，不僅如此，繼羽球館、游泳池及運動中心之後，有40年歷史的體育館、溜冰場及網球場也在今年4月起加入試營運。鳳山運動園區內的開放公園綠地，讓市民擁有了優質戶外休閒空間，更帶動城市往永續發展邁進。

高雄市打造全臺最大的鳳山運動園區，除了新建首座市民運動中心，也同步整建400公尺田徑場、體育館、游泳池、羽球館、網球場、溜冰場等，多元化運動設施一應俱全。體育館、溜冰場及網球場整修完成，於4月開始試營運，其中，有40年歷史的鳳山體育館斥資1.27億，耐震補強大翻修，迎來SBL超級籃球聯賽重磅回歸鳳山，燃起市民對於籃球的熱情；而這座可容納5,000人的綜合體育館，未來也將作為舉辦大型賽事、展場活動、小型演唱會等用途。

有氧器材區、啞鈴區、私人教練區，設備相當齊全完善。（攝影/Carter）

綜合球場、健身房、游泳池具專業級設備規格

相較全臺各地國民運動中心為多數獨棟大樓空間，鳳山運動園區占地10.8公頃，運動場館分散園區，大幅提昇各類型運動場域。羽球館有10面羽球場，並鋪設專業級羽球地墊；網球場有4面紅土場地；游泳池設有50公尺標準水道、25公尺兒童池以及沖擊泉SPA池，擁有舒適環境及乾淨衛浴。此外，服務中心也將規劃為射箭概念主題館，結合數位箭靶，猶如線上遊戲般的新式體驗，讓射箭更活潑有趣。

鳳山運動園區是高雄市首座市民運動中心，歡迎市民朋友善加利用，養成運動習慣。（攝影/Carter）

而高雄市首座市民運動中心，3樓建物分別以紅、黃、藍三原色，突顯運動健康亮麗外觀，更設置半戶外休憩大陽台、大露台，讓泳池景觀映入眼簾，享受寬敞視野。館內有齊全的體適能器材及專業的健身教練，20台跑步機、5台滑步機、4座深蹲架、啞鈴區等，設備完善，還有多功能教室、有氧教室、飛輪教室及舞蹈教室，藉由多種類的運動規劃，滿足不同愛好者的需求，藉此帶動市民運動風氣，維持體能狀態。

運動中心規劃多功能教室、有氧教室及舞蹈教室等，並有眾多課程供選擇。（攝影/Carter）

兒童、成人體驗課程多

鳳山運動園區營運部副理涂凱翔表示，目前每日進場人次平均約500人，相較營運初期200人，市民運動風氣有相當顯著提升，加上鳳山運動中心健身房除了會員制之外，還提供單次入場每小時50元的消費選擇，鼓勵大家多多運動。

經營團隊推出近百個體驗課程，包括瑜珈課程、TRX、舞蹈、空中瑜珈、飛輪及籃球、羽球、網球等，直排輪場則有競速直排輪訓練、直排輪曲棍球、滑步車課程，其中籃球、羽球、直排輪課程兒童班只要年滿3歲就能參加，還有運動教練在旁協助與引導。

除了鳳山運動園區，高市府也投入3.8億元於楠梓游泳池原址新建一座新式的「楠仔坑運動中心」，預計完工後可讓北高雄市民擁有新型態的運動空間，強化鍛鍊體能，塑造高雄成為活力城市。

羽球館有10面羽球場，並鋪設專業級羽球地墊。（攝影/Carter）

• 高雄市鳳山運動園區

地址：高雄市鳳山區光華路68號

電話：(07)790-2288

營業時間：06：00～23：00

本文作者:Winnie

《Takao樂高雄》2021/05

(中時新聞網)