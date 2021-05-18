「肌肉鬆弛劑」是醫療院所可能開立的藥物，不論是因運動所造成的骨骼肌肉痠痛、關節扭傷、肌腱發炎，或是工作或搬運過程中，因姿勢不良而閃到腰、拉傷挫傷，或是長期緊繃壓力大、久坐辦公、肩頸僵硬所引發的腰痠背痛等情形，都可能以肌肉鬆弛相關的藥物來緩解疼痛。

●使用肌肉鬆弛劑 這些族群應多加留意

甘誼文藥師指出，「肌肉鬆弛劑」顧名思義就是可以使肌肉放鬆的藥物，透過干擾神經肌肉末端的神經傳導，減輕肌肉緊張痙攣、過度反射所引起的疼痛、僵硬和緊繃不適，讓過度使用的肌肉得到休息。

在服用肌肉鬆弛劑之後，肌肉會呈現放鬆無力的狀態，精神上也容易產生疲倦嗜睡、視線模糊、反射運動能力下降及專注力降低的狀況；尤其年長者更容易因此發生跌倒的意外，所以在行動上一定要特別留意，不論是駕駛交通工具、搬重物或是操作精密機械，都不可掉以輕心。

●肌肉鬆弛藥品屬處方藥物 過量、長時間有風險

食品藥物管理署提醒，肌肉鬆弛藥品屬於「醫師處方藥物」，過量或長時間服用都有風險。尤其肝腎功能不佳的患者有調整劑量之必要，與酒精、鎮靜安眠、抗憂鬱等藥物的交互作用也需要特別留意，千萬別因為想快速解決痠痛問題，而任意服用他人給予的藥品，才可避免不必要的風險。

●肌肉鬆弛劑種類多 副作用大不同

此外，甘誼文藥師指出，在診斷病人酸痛的成因與部位後，醫師會開立不同的肌肉鬆弛劑，每一種肌肉鬆弛劑的機制、注意事項與副作用都不相同。以下五種常見的肌肉鬆弛劑：

(1)Befon倍鬆：長期連續使用，若突然停藥可能產生躁動不安、精神混亂、錯亂幻覺、譫妄甚至癲癇的情形，若有神經疾病相關病史者需特別小心。

(2)Solaxin舒肉筋新：服用這個藥物時，可能會導致排出橘紅色的尿液，此為正常現象不用太過擔心。

(3)Sirdalud鬆得樂：Tizanidine可能造成低血壓、頭暈眼花的副作用，若同時使用其他降血壓的慢性病藥物，應主動告知醫師。

(4)Mephenoxalone美飛舒肌：主要可減緩由脊髓或肌肉痙攣引起的疼痛，針對大部分肌肉疼痛、僵硬不適的狀況都能有效緩解，恢復正常的生活機能。除了作為肌肉鬆弛劑，也有緩和神經、放鬆精神效果，能改善精神緊張、神經質、神經焦慮的症狀，可作為輕度抗焦慮及精神安定劑處方。

(5)Userm悠縮莫：此藥物有強烈的酸苦味，因此服用時務必要「整粒吞服」，若剝半或咬碎可能會造成舌頭痲痺的不適感，請服用者特別留意。

(中時新聞網)