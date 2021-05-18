【回憶殺】資深藝人孫興演出過無數經典作品，最為之所知的就是《倚天屠龍記》、《春光燦爛豬八戒》，他的演藝成績亮眼，私生活卻是備受爭議，當年他對選美比賽出身的林美貞一見鍾情，毅然決然離婚，拋棄當時的妻女追愛，沒想到和林美貞結婚多年，又爆出外遇離婚，還捲入吸毒風波。

孫興透過選秀節目《電視先生》出道，以一部電視劇《家有仙妻》打開知名度，隨後又演出多部代表作，包括《倚天屠龍記》、《風雲》等等，外表粗獷帥氣的他人氣逐年漸升，在事業如日中天之際，他遇見了林美貞，被對方的美貌迷得神魂顛倒，不顧一切拋下當時的家庭，和林美貞結婚生下一子，婚後林美貞淡出演藝圈，當起餐廳老闆娘，精明的她一連開了10間餐廳、酒吧。

孫興當時被稱讚演什麼像什麼。（圖/翻攝自微博）

夫妻倆生了一個兒子，林美貞變專心當老闆娘、顧孩子，孫興則常年在外拍戲，婚後第5年，孫興爆出外遇，對象是在機場地勤工作的駱麗娜，而林美貞發現孫興早已在北京和駱麗娜同居，為了安撫正宮，孫興將台灣名下所有資產都轉到林美貞名下，和她協調分居但不離婚，繼續和駱麗娜廝混在一起，而林美貞為了孩子，牙一咬也同意了。

孫興吸毒遭逮，從此被列為「劣跡藝人」。（圖/翻攝自微博）

這段期間，性格潑辣強勢的駱麗娜時常在微博發文秀恩愛，向正宮宣示主權的意味濃厚2011年，他和駱麗娜因吸毒雙雙遭逮，從此被列為「劣跡藝人」，3年後他結束了這段不倫關係，孫興重新追回老婆，還掏出鑽戒向女方求婚，上演世紀大復合，更甜蜜同遊愛琴海，當時沈浸在幸福中的林美貞忍不住說道：「但願我的幸福快樂，從這開始蔓延到永遠」。

林美貞被孫興感動，2人世紀大復合。（圖/翻攝自微博）

儘管孫興無數次爆出負面消息，林美貞始終不離不棄，在外界的眼中，她一直都是最了解孫興的人，然而復合後，夫妻倆還是分隔兩地，孫興大部分時間都在大陸工作，林美貞則待在台灣顧孩子，好景不常，2014年孫興又被拍到激吻一名短髮刺青女子，對此，林美貞透過經紀公司表示：「這是他的事情，我沒什麼可以回應的。」冷淡切割丈夫。

林美貞為孫興生了一個兒子，但如今孫興卻疑似妻兒都失去了。（圖/翻攝自微博）

2018年，林美貞坦言夫妻倆再度分居，而孫興也因為一連串的黑料狂爆，人氣一落千丈，儘管他的演技精湛，但已經難以回到往日的輝煌時期，只能接一些商演或小配角的工作，如今近60歲的他和父母住在海南島，生活早已大不如前。

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(中時新聞網)