新冠肺炎疫情嚴峻時，許多國家都出現醫院呼吸器不夠的狀況，日本科學家近期刊登研究，發現哺乳類動物在緊急情況下，有可能透過肛門吸取氧氣，團隊也研發出給氧的技術，他們認為這項技術或許適用於呼吸窘迫的人類患者。

新冠疫情嚴峻會讓呼吸器陷入短缺。

據日本時事通信社等外媒報導，東京醫科齒科大學的研究團隊14日在國際知名出版社《Cell Press》的醫學期刊《Med》刊登最新研究成果，發現哺乳類動物在緊急情況時，能夠透過肛門呼吸。

研究團隊主要是從泥鰍、鯰魚、海參等水生生物汲取靈感，因為這些動物發展出獨特的換氣機制，在緊急情況時能夠透過後腸（hindgut）充氧，以此維繫生命，這種方式稱為「利用肛門腸內呼吸」（enteral ventilation via anus，EVA）。

這讓研究團隊聯想到透過實驗確認老鼠、豬等能否也透過肛門吸氧。

研究人員龍岡部指出，直腸黏膜表層有細小的網狀血管，代表醫生如果透過肛門投藥，藥很容易就會吸收進體內，團隊因此進一步聯想，是否能夠透過同樣的方式將氧氣送進血管內。

為了回答研究問題，團隊決定對缺氧的老鼠及豬隻進行2種實驗，第一種實驗是以氣體的形式將氧直接送進直腸，第二種則是透過同樣方式，對直腸注射含氧量高的灌腸劑，或是注射充氧過的全氟萘烷（perfluorodecalin），這種液體已經被證實安全，可在臨床上選擇性使用。

實驗結果顯示，不論是以氣體形式或是液體形式給氧，動物體內的氧含量都上升，有助於幫助牠們延續生命、讓牠們的行為變得正常，團隊也證實，細胞的氧含量也跟著上升。

團隊指出，在呼吸器不足的情況下，這種技術也能用在呼吸窘迫的患者身上，研究共同作者竹部孝則表示，呼吸窘迫的患者也可以透過這種技術獲得氧氣，在治療其他症狀時降低缺氧的副作用。團隊最終希望在臨床應用上確認這種技術對人類患者的效果。

這篇日本研究獲得耶魯大學醫學院研究人員凱利（Caleb Kelly）青睞，他在評論中表示「利用肛門腸內呼吸」應該被認真看待，指出第一次接觸的人或許會感到驚訝，但確實是相當具啟發的想法，也是相當有希望的治療方法，當新冠疫情面臨呼吸器短缺的狀況時，他認為這項技術能發揮作用。

(中時新聞網)