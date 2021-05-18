令人聞之色變的胰臟癌，名列國內十大癌症死亡率第8位，根據健保署統計，罹患胰臟癌的人數有逐年增加趨勢，106年至107年約成長10%，107年共計6,798名，僅約1成左右屬於早期可手術治療，主要和難以早期發現、惡化速度快有關。

臺北市立聯合醫院仁愛院區消化內科主治醫師王璞說明，胰臟位於腹腔正中央深處，雖然腹部超音波照得到，但常有一些死角看不清楚，需借助電腦斷層、核磁共振等影像檢查。臨床上也可安排做內視鏡超音波，以胃鏡方式深入胃部，較為靠近胰臟，對準胰臟位置做超音波，比一般超音波來得準確。

胰臟形狀狹長，兼具內分泌與外分泌功能。內分泌功能是製造胰島素，藉以調控血糖。王璞指出，若糖尿病病人血糖平常控制得很好，卻突然莫名飆升，就要懷疑胰臟是否長腫瘤。

由於胰臟的外分泌功能是分泌消化酵素，幫助分解吃下肚的食物，特別是油脂部分，若胰臟有問題，消化酵素無法正常運作，會造成油脂難以分解，排便時就可能浮出一層油。

另一種常見症狀為黃疸，如果腫瘤靠近胰臟頭部（前端位置），因貼近膽管，常造成膽管壓迫阻塞，就會出現黃疸，包括皮膚、眼白變得蠟黃、茶色尿等症狀，較有機會早期發現。

而長在其他部位的胰臟癌，早期沒有明顯表徵，大部分病人會有肚子不舒服，如上腹悶痛、消化不良、食慾不振等非特異性症狀，常當作是腸胃問題而不以為意，便很難早期發現。

由於胰臟癌早期幾無症狀，病人確診常已是晚期甚至末期，近8成無法手術切除，需使用放射線治療、化學藥物治療或標靶藥物治療，但效果都十分有限；即使醫學大幅進步，胰臟癌仍屬於預後非常差的癌症之一，術後5年存活率不到15%，無法手術切除者的預後更差，5年存活率低於5%。

王璞表示，胰臟癌的致病機轉尚不明確，但已有相關研究歸納出某些因素會增加風險，主要好發於中老年人，健保資料庫顯示，103年到107年診斷為胰臟癌的病人，以60歲至69歲居多，但50歲後就醫比率也快速上升。

傳統上認為胰臟癌發生率男大於女，與基因及飲食習慣有關；此外，有胰臟癌家族病史，罹患胰臟癌的機率較高，其他危險因子還包括糖尿病、抽菸、酗酒、肥胖、慢性胰臟炎等。

預防勝於治療，王璞提醒，維持飲食均衡、作息正常的健康生活型態，定期做健康檢查，尤其有危險因子的人要做抽血、超音波檢查，如出現腹部不適、體重減輕、黃疸等情形，應盡速就醫做進一步的檢查。

(中時新聞網)