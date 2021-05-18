只要有新冠病毒的確診個案，在指揮中心的疫情記者會上就會聽見「Ct值」。特別是最近新冠疫情升溫，收看直播記者會的人也增多了，也讓更多人好奇，指揮中心口中的Ct值到底是什麼？為什麼Ct值愈高愈沒有傳染力？

Ct值的英文全名為「cycle threshold （CT） value」，中文又可稱為循環數閥值，是新冠肺炎病毒基因在實驗室中，透過病毒核酸檢測（PCR）之後所測出來的數值。

Ct值為何愈高愈沒有傳染力？答案在於「迷你級」新冠病毒的觀測方式

●新冠病毒超迷你！得靠PCR檢測才能觀察

但，為什麼新冠病毒必須靠PCR檢測才可以觀察？長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如解釋，原因是新冠病毒非常微小，只有一般流感病毒的十分之一。

所以，想要測到病毒RNA的濃度，就必須透過PCR多次複製特定的基因進行放大觀測。每將病毒放大一次就是1單位的Ct值，也就是2的次方倍，「至於正常人則不應該檢出病毒RNA。」

換句話說，如果病毒RNA濃度很高，PCR檢測只要複製幾次就能觀測到，那Ct值的數值就比較低。相反的，當PCR檢測必須複製好多次才能觀測到病毒RNA濃度，Ct值的數值就比較高了，卻也代表傳染力低。

舉例來說，這幾天引發全民關注的新北市獅子會群聚案，其中60多歲的新北市獅子會前會長（案1203）於5月11日確診時，Ct值為18。那他在接受PCR檢測時，就必須複製2的18次方倍，才能觀測到病毒RNA。

另一例則舉宜蘭縣遊藝場群聚案，其中30多歲的案1202也是在5月11日確診，當時Ct值為20，也就是她在接受PCR檢測時則需要複製2的20次方倍。

可見，案1202在接受PCR檢測時，必須比案1203再複製更多次才能規測到病毒RNA。那麼，案1202的Ct值20雖然比1203的Ct值18來得高，傳染力卻相對較低。

●案例出現症狀後 Ct值約14～20天後變高

那麼，Ct值從低轉高、甚至解除隔離，大概需要經過多久？施信如說，感染新冠病毒的案例，Ct值會從感染前期的偏高，在有症狀時下降，之後再經過約14～20天後又逐漸回升，但還是有可能再下降。換句話說，這Ct值的變動猶如曲線，但Ct值的最低點就是症狀最明顯的時候，也是傳染力最高的時期。

而這也是為什麼指揮中心規定確診病例的接觸者，必須接受14天的居家或個別隔離措施，隔離期滿還要再接受7天的自主健康管理。施信如說，一直到Ct值高逾34～40以上，幾乎不具傳染力，就可以不必再「關」起來了。

新冠病毒從去年至今不斷突變，大家明顯感受傳染力增強。施信如說，這確實代表Ct值驗出的結果都比較偏低，民眾得提高警覺。

感染者Ct值的變動猶如曲線，但Ct值的最低點就是症狀最明顯的時候，也是傳染力最高的時期。(示意圖/Unsplash 康健雜誌提供)

●Ct值僅作參考 台灣「採陰」標準比美日鬆

但施信如也強調，Ct值只是提供一個數值，用來判斷檢體是陽性或陰性，是參考值，不是絕對值也不是二分法，還是得靠疫調等多方證據來綜合判斷。

更何況，新冠病毒是新型傳染病毒，人們對它不熟識，國際上對確診的Ct值也無一致標準。台灣最新標準為：只要病例的Ct值34以上，就算採檢陰性；而美國和日本則訂Ct值40以上為採檢陰性的標準。這也是為何很多台灣人在國內沒確診，出國後卻被篩出確診的原因了。

(中時新聞網)