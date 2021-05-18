在婚姻生活中，兩個人朝夕相處難免會有摩擦，但打是情罵是愛，偶爾鬥嘴也是夫妻之間的情趣之一。搜狐網命理專欄點名，生肖雞、蛇以及馬的女性在感情中雖然常常嘴硬，心腸卻很軟，她們或許經常挑剔或是碎念另一半，但其實心裡還是非常疼愛老公，對伴侶十分體貼。

▍1.生肖雞

屬雞的女人天生有三寸不爛之舌，如果跟她吵架的話，一般人肯定吵不過！因為屬雞女言行清楚明白、有條理，經常在爭論時發揮超強口才能力，讓對方啞口無言且無法反駁，雖然平時她們會對老公說些不好聽的話，但是她們心裡還是非常愛自己的另一半，只是嘴巴比較毒舌而已。

▍2.生肖蛇

屬蛇的女人內心溫柔體貼，但不善於表達，因為她們的個性很低調，雖然沒有表現出來，但屬蛇女對於感情很專一，一旦愛上對方，心裡就會一輩子只裝同一個人，因此她們會通過行動來證明自己對老公的愛，是賢慧型的妻子。

▍3.生肖馬

屬馬的女人追求完美的婚姻生活，因此在擇偶方面非常挑剔，她們總會在結婚前仔細觀察男方的家庭狀況，從財產到家庭成員都是觀察重點，因此總是嫁得不錯，不會將就結婚。雖然屬馬女經常會吐槽自己的婚姻，但她們的生活還是很幸福的。

(中時新聞網)