歐盟和美國週一決定在鋼鐵關稅爭端的核心問題上暫時暫停採取措施，這被視為將雙方爭議的主要貿易問題之一。

歐盟貿易主管瓦爾迪斯·唐布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，作出這一決定後，「我們正在努力重啟跨大西洋關係。」

雙方在暫停措施之外，還表示，他們致力於進行談判，以「解決全球鋼鐵和鋁的產能過剩問題。

多姆布羅夫斯基斯說：「我們正在創造在今年年底之前解決這些問題的空間。」

這是在拜登總統的領導下恢復良好貿易關係的第二個明顯步驟，雙方曾在三月份決定將在長期的空巴-波音爭端中使用的關稅暫停四個月。

多姆布羅夫斯基斯說：「早在2020年12月，歐盟就與拜登政府達成了一項新的歐盟-美國議程計劃，我們很高興看到這種做法取得了成果。」

該決定是及時的，拜登將於6月中旬訪問歐盟總部，以討論歐盟與前任川普之間的惡劣關係之後，討論新的關係。

(中時新聞網)