雙北疫情持續升溫，已提升為防疫警戒三級，17日國內新增333例本土，其中台北市158例最多。台北人現在有多怕疫情？據一名在士林區飲料店上班的員工表示，雖然仍有客人上門，但能感受到他們「深深的恐懼」，不是點單站超遠就是錢用丟的，還有人狂用消毒液，點完單用一次、拿飲料前用一次、拿完飲料再一次！

雙北提升為防疫警戒三級，措施包括出門必須戴口罩、各店家要實聯制登記才能進入、餐廳改外帶沒有內用，台北市長柯文哲也呼籲市民「沒事給我待在家！」。大部分台北市民都相當警覺，也配合各項措施，連捷運人潮都大幅減少。

一名在士林區飲料店上班的員工透露，16日晚間雖然客人少了許多，但還是有人上門，不過她能深深感受到客人有多害怕疫情。這名店員表示，有人是點飲料時站得超遠，有人是錢用丟的。原本吧檯口有擺消毒液，幾乎沒人用，但現在客人狂用，甚至有人點完單用一次、拿飲料前弄一次、拿完飲料再一次！而客人們在騎樓等候飲料時，也會自動遵守防疫距離，全都站得超遠。

(中時新聞網)