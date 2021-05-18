洛克希德公司(Lockheed )的F-117A「夜鷹」(Night Hawk)，是世界第1種匿蹤戰機，它獨特的尖銳外型著實令人印象深刻。其實「夜鷹」它還有一個海上版本，名為「海影」（Sea Shadow），幾乎一樣的尖銳外型，也同樣是為匿蹤而生，甚至還有電影以它為靈感。然而海影卻悄悄的消失在歷史當中，這是為什麼呢？

1997年上映的007電影「明日帝國」(Tomorrow Never Dies)當中，我們的龐德探員所面對的邪惡勢力，既不是另一個大國，也不是秘密犯罪集團，而是商業媒體大亨(由喬納森·普萊斯Jonathan Pryce主演），他用自己匿蹤武裝艦，在南海先摧毀了皇家海軍巡防艦，再擊落中國大陸戰機，引發兩國矛盾，試圖挑起世界大戰。

在電影中，媒體大亨的匿蹤武裝船並不完全虛構，它正是取材自「海影號」，雖然電影中的武裝船顯然相當巨大，既可安裝防空飛彈、魚雷等武器，也有足夠大的空間容納直升機與小艇，還有數十名武裝分子擔任破壞員，但現實世界中的海影號（正式編號IX-529），其實只有50公尺長，機組人員只有4名。

就如第1段所說，海影號與F-117相當神似，它也是源自洛克希德公司下，著名的先進技術工作室「臭鼬工廠」(Skunk Works)，它的開發始於1978年，當時F-117已經進入量產，臭鼬工廠試圖將相同的匿蹤技術，應用到軍艦上，也就有了海影號計畫。

同樣是美國軍事研究史上的「黑科技」，直到1993年才低調的向大眾公開，也才成為007電影的靈感。

原本海影號僅是臭鼬工廠內部的一項實驗，不過在負責人班·里奇（Ben Rich）向國防部說明，F-117的研究成果可以用於水面艦艇，這引發了國防部的興趣，於是洛克希德與與美國國防部高級研究計劃局（DARPA）簽了一項研究合約，將匿蹤概念，包括外型與吸波材料應用於水面艦艇的計畫，並測試海水對雷達吸收材料的影響，海影號的研究也就得到更多的資源。

最後定型的海影號，採用相當奇特的水下雙船體配和水面稜角船身的組合，這樣的設計是希望最不會引起航行波紋，而船身設計幾乎就像是F-117的變體。

它的首次航行在1981年，雖然船身的雷達回波很小，但是尾流卻出乎意料地巨大，因此雖然雷達上不易見，卻可以通過聲納和空中探測到，這就不算成功。後來發現問題出在向後安裝的電動螺旋槳上，它沒有靜音設計。

在解決此問題後，海影號一步一步達成雷達與聲納的匿蹤效果，並於1984年正式完成，隨後在1985年和1986年也進行了夜間試驗，但是海影號從未離開測試階段，畢竟它本來就是概念船，僅為匿蹤技術而生。

因此，海影號在測試中獲得的一些知識，也在後續的軍艦上被實用化，比如DDG 1000「朱瓦特級」匿蹤驅逐艦(Zumwalt class destroyer)，就有源引海影號的經驗。

令人傷感的是，海影號在完成實驗之後，沒有能夠留下來。美國海軍在2006年出售了海影號，但是規定買主必須將其拆毀，而不能使用，這很可能是避免機密外流的做法。不過不知為何，並沒有提供給博物館或其他收藏機構。最終，海影號於2012年被拆成一堆廢鋼鐵，結束它神秘的一生。

(中時新聞網)