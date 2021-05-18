兩周內二次分區停電，台電表示，興達電廠1號機昨(17)日下午故障跳機，水力發電無法補位，加上共有近457萬瓩裝置容量的機組正在大修，無法發電，加上尖峰提前到來，超乎預期，在晚間8時系統自動保護設備動作，造成部分用戶因低頻卸載停電，隨後於晚間8時50分實施緊急分區輪流供電機制，共實施一輪，於晚間9時40分恢復供電。對於停電造成用戶不便，台電深感歉意，將至少比照513停電事故，研擬補償方案。

針對今年迄今實施兩次緊急分區輪流供電機制，均由C組及D組進行限電，台電表示，現行規定緊急分區輪流供電每年由不同組輪流，台電將重新評估制度是否妥善公平，持續研議精進，一有結果會儘速對外說明。

台電強調，今晚台電為穩定供電，經過一番努力，包括調度水力機組、安排民營電廠提早上線，以及促使大用戶抑低負載，最後仍不得不實施分區輪流供電，台電深感抱歉。面對機組大修排程無法因應用電成長超乎預期，未來安排機組大修，將審慎考量極端氣候與炎熱天氣對用電成長的影響，妥善規劃安排。有關緊急分區輪流供電機制未來如何精進，台電也將持續研議，儘速對外說明。

台電表示，昨晚8時電力系統因供需失衡，為維持電網穩定，自動保護設備動作，啟動低頻卸載，第一時間造成約56萬戶停電。隨後自晚間8時50分起，實施緊急分區輪流供電，依現行規定由C組及D組實施限電。原預計實施兩輪，但入夜後負載降低，興達電廠1號機及民營麥寮電廠3號機陸續升載，供電能力足以滿足用電需求，故僅執行1輪，共計停電50分鐘，影響約66萬戶，晚間9時40分恢復供電。

台電說明，興達電廠1號機17日下午故障跳機，台電以水力發電補缺口，惟水情不佳，抽蓄機組雖已放水發電，但仍有限制。另包括核三廠1號機、林口3號機、麥寮3號機、大潭複循環6號機、興達複循環2號機、大林燃氣6號機，及協和4號機等大修機組依規劃期程，尚無法歸隊發電。總計大修機組裝置容量約457萬瓩，佔備轉容量超過10％。

台電進一步說明，用電需求持續攀升，下午因氣候炎熱，氣溫一度飆高至38度，再加上經濟成長帶動用電需求增加，下午2時9分尖峰負載達到3744.3萬瓩，比預期多了64萬瓩，再度打破歷史5月用電紀錄，供電高峰也比往年提早到來，需求面攀升超乎預期。入夜後至晚間19時30分，負載仍接近3500萬瓩。

台電強調，機組大修排程須考量機組調度、供電需求及人力、備料等資源，一年前即安排好，對於今年5月用電量成長超乎預期。未來機組大修排程，將更審慎考量包括極端氣候及炎熱天氣影響用電需求等變數，妥善規劃與安排，為用戶提供穩定電力。

(中時 )