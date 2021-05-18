清奇設計團隊以「致贈一個精緻的禮物盒給這個都市」為設計概念，打造以人為主體的建築。（3D示意圖／盧金足台中傳真）

「娘家新館」是企業獻給城市的禮物，傳達現代多元的人情味。（盧金足攝）

娘家是嫁出去女兒的原生家庭，閩南話稱為「後頭厝」，包含親切、熟悉、幸福、記憶的味道，也是一種信任、親近的感覺，台中市有企業打造結合生活、人文、美學、公益四大願景的「娘家館」，提供本土藝術家、工藝師創作的舞台，廣邀寬域家族、合作夥伴和藝術家們，大家一起參與社會公益。

「娘家館」是一棟透天會館，因空間無法容納較大型活動，已漸漸不敷使用，磐興建設為服務更多磐興建設的住戶及好友，以達領路功能，在十四期重劃區內興建一棟嶄新的「娘家新館」。

娘家新館坐落於梅川東路與崇德八路口，商請清奇設計團隊以「致贈一個精緻的禮物盒給這個都市」為設計概念，打造一座以人為主體的建築，以一個如玻璃杯一樣簡單的建築，可調節溫度，具備婉約的設計哲學來設計「娘家新館」。

娘家館成立的初心，起源於致力於追求體驗生活新感受與傳遞愛的文化為初衷，提供住戶們一個「後頭厝」的幸福平台，從最基本的學習生活主軸，透過活動與人文價值，成為都市中一座溫暖的園地。

嫁出去的女兒不是潑出去的水，娘家永遠是妳的依靠，磐興建設總經理游金洲表示，住戶最大的幸福，是有一個「娘家館」，能來走走的「娘家館」、「後頭厝」。

他希望「娘家新館」能像紐約市曼哈頓區的「新當代藝術博物館」和水湳經貿園區的「台中綠美圖」，也能成為十四期重劃區美麗的新地標。

「娘家新館」傳達原有「娘家館」的「愛與幸福」的文化，傳遞新創意、新活力，更創造了自然天光進入室內的機會，巧妙留下的大片落地窗，提供城市絕佳的景觀平台，游金洲強調，未來仍繼續朝著自然、樸真、工藝與藝術的有溫度建築前進。

(中時 )