行政院長蘇貞昌今天說，一週內因興達電廠發生事故所造成的2次停電，令人難以接受；他已責成經濟部長王美花一週內就台電的電力調度、應變能力、歲修排程等徹底檢討，提出改善方案。

用電需求大增，加上興達電廠燃煤機組故障，造成電力供給吃緊，台電20時50分針對C、D組進行分區限電，影響約66萬戶，隨著入夜後負載降低，興達與麥寮電廠發電量增加，台電通知結束分區限電，21時40分恢復正常供電。

羅秉成17日深夜表示，行政院長蘇貞昌稍早對經濟部王美花部長下達指示，今天因興達電廠機組故障導致的分區停電事件，雖經台電積極搶修後，在21時40分恢復全國供電，但針對台電的電力調度和應變能力，應立即督導台電提出檢討與改善方案。

羅秉成轉述，蘇貞昌表示，一週內因興達電廠發生事故所造成的2次停電，令人難以接受。台電未能因應今年水情告急狀況，仍將水力發電作為備援；而按慣例在此季節將6部機組排定歲修，明顯未考量到氣溫升高、製造業景氣佳等因素使負載成長，導致應變能力不足，一有機組故障就容易引發跳電。

蘇貞昌說，在遇到興達電廠跳機後，未能在第一時間就通知用電大戶配合降載，致使到夜間時段，水力備援已經用罄，而導致民生用戶有分區限電的情況發生，這凸顯台電在反應速度有所不足。

蘇貞昌表示，已責成王美花一週內，就台電的電力調度、應變能力、歲修排程、電廠管理應徹底檢討，立即提出改善方案。（編輯：張佑之）1100518

(中央社)