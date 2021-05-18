總統蔡英文最新民調出爐，綠營人士看完坦言，因疫情擴大、全台大停電、缺水民進黨2022選情恐出現「4個變化」，恐怕不太樂觀。據《TVBS》17日公布最新民調，蔡英文滿意度為41%，較一年前連任就職時61%減少20個百分點，據《信傳媒》報導，該人士憂心表示，疫情再度爆發雙北市長佔盡媒體版面，已讓衛福部長陳時中走下神壇，民進黨2022選情恐出現4個變化。
《TVBS》民調也對副總統和內閣進行調查，結果顯示，行政院長蘇貞昌滿意度 41%，不滿意度增為 50%。在內閣團隊表現部分，有39%民眾表示滿意，49%表示不滿意。至於經濟表現方面，民眾的滿意度為 38%，不滿意的比例高達52%。
據《信傳媒》17日報導，蔡政府能維持高民調的原因在於，過去疫情防護成果不錯，但近日疫情爆發後，雙北宣布進入3級警戒，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，聲量水漲船高，佔盡媒體版面，陳時中顯然已跌落神壇，而同為直轄市首長的桃園市長鄭文燦，聲量顯然已被柯侯比了下去。
該綠營人士並向《信傳媒》坦言，民進黨2022選情恐出現4個變化。第一，陳時中若2022無法選台北市長，那前文化部長鄭麗君出場的機會將提升。第二，鄭文燦在華航「諾富特飯店」事件後，在綠營內部民調大跌。
第三，民進黨幾位大咖諸侯，除鄭文燦、包括高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅在這波疫情表現並無亮點，2022民進黨勢必會陷入苦戰。第四，2024賴清德若沒出線接棒蔡英文，那侯友宜就可能出戰，民進黨恐會受到嚴峻的挑戰。
(中時新聞網)
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