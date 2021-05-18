美國今天阻止聯合國安全理事會通過聯合聲明，聲明中呼籲中止以色列和巴勒斯坦人之間的暴亂，並保護平民。這是美國1週來第3次阻止這項聲明過關。

由中國、突尼西亞和挪威起草的聲明是在昨晚提交安理會，預定由15個理事國今天通過。目前以色列戰機持續攻擊加薩地區，近一週來的暴亂已造成200多人喪生。

一名外交官告訴記者，美國暗示，「目前無法支持安理會的表態」。

記者取得的聲明呼籲：「緩和情勢，中止暴亂並遵守國際人道法律，包括保護平民，特別是兒童。」

聲明中表示安理會對加薩危機的「深切關注」以及對巴勒斯坦家庭可能被逐出東耶路撒冷家園的「嚴重關切」，同時反對可能會使緊張加劇的「片面行動」。

聲明歡迎國際間採取行動以緩和情勢，但未提及美國；並重申安理會支持透過協商達成兩國並存的解決方案，使以色列人和巴勒斯坦人能在「安全且獲得承認的邊界內和平共存」。（譯者：張佑之）1100518

(中央社)