隨著台灣新冠肺炎疫情的重燃，外媒紛紛將原因指向台灣疫苗接種率不到1%。不少民眾害怕血栓等副作用，加上疫情尚不急迫，故疫苗接種腳步緩慢。如今疫情再起，疫苗接種再度成為話題。美國營養師勞倫‧曼納克(Lauren Manaker)認為，接種疫苗的往往會帶來噁心、疲倦等副作用；但透過避免空腹接種、充分攝取水分、不碰觸酒精、多攝取抗炎食品，以及預備一些能預防噁心的物品，能將疫苗的副作用減至最低。

※不要空腹接種疫苗

在接種前吃點富含營養的食品，能讓整個過程感覺更輕鬆。在施打疫苗前進食並不會對其效果產生任何負面影響；相對地，還能防止施打者出現頭暈目眩、甚至是昏倒。如果平日有暈針現象的人，更需要事前吃點食物。

此外，疫苗接種完應靜坐至少10至15分鐘，以觀察是否出現任何潛在過敏的反應。因此，事前進食可幫助您在整個過程中維持最佳狀態；何況，防疫考量應避免在接種區或休息區進食。

至於該吃哪些食物，曼納克建議應包含未精製的碳水化合物、健康的脂肪與蛋白質，這樣提供您更持久的體力。例如，1份水果加上堅果就是很理想的選擇。

※充分攝取水分

施打疫苗最常見的副作用就是頭痛，攝取水分不足會增加這種劇痛感。施打者應在出現痠痛症狀前便大量的攝取水分，或是百分百果汁、茶以及其他不含糖的飲料。隨身帶一瓶水，確保接種當日隨時能補充水分。

※避免飲酒

接種疫苗前後應避免飲酒。隨然注射後小酌1杯不會影響疫苗效果，卻會讓身體感覺更差。同樣地，飲酒可能會帶來嗜睡、頭痛，這讓醫護人員難以辨別是疫苗發生副作用還是酒精導致。此外，酒精會造成體內發炎，對整體健康與免疫系統帶來負擔，在接種疫苗時應避免這些影響。

※多攝取抗炎食物

疫苗接種後，可大量攝取未加工的原型抗炎食物，以提升身體健康。健康的脂肪、原型食物，可自飲食中獲得最大幫助；鮭魚、酪梨、堅果、蔬菜，都是很好的抗炎食品。

甚至，根據2020年發表於《英國營養學期刊》的論文，文中指出攝取抗炎食物可降低感染新冠肺炎的風險。持續抗炎飲食對身體絕對有好處。

※預備些防噁心的小東西

部分民眾接種疫苗後會出現噁心的症狀，可預備小點心如薑茶、蘇打餅乾，或是可以聞的檸檬角，能紓緩這樣症狀。

(中時新聞網)