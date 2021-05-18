根據路透社對美國各州郡數據的分析，全美上週因感染2019冠狀病毒疾病（COVID－19）而死亡的人數，已減少到將近14個月來的最低點，新增病例數一連5週來也持續減少。

截至5月16日為止的一週，病亡人數共計4165名，為2020年3月以來的單週最少病?人數，平均每天600人。相較下，在今年1月高峰期，多半每天會有3000人以上病故。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），截至16日，全美約有37%人口已完成疫苗接種，有47%已接種至少一劑疫苗。

新罕布什爾州（New Hampshire） 領先其他各州，已有85%居民接種過至少一劑疫苗；其次是佛蒙特州（Vermont）的65%和麻薩諸塞州（Massachusetts）的62% 。

根據路透社分析，上週全美新增病例減少20%，來到23萬3000起，為去年6月以來最低點。（譯者：張佑之）1100518

(中央社)