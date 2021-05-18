對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(18)日台東縣有局部大雨或豪雨發生的機率。（圖取自氣象局網頁）

今（18日）依舊高溫炎熱，需注意防曬。（圖取自氣象局網頁）

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(18)日台東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。另今天依舊持續高溫，氣象局針對中南部7縣市發布高溫特報，外出需記得防曬並補充水分。

今日微弱鋒面影響，金門及馬祖有短暫陣雨或雷雨，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

明（19日）東半部地區及金門、馬祖仍有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後北部地區及其他山區亦有局部短暫雷陣雨。今、明兩天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。另台灣北部海面有局部霧，請注意。

天氣晴朗炎熱，今日日中午前後臺南市、高雄市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。南投縣、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

針對高溫，氣象局提醒，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

紫外線方面，今天台東縣為「危險級」，連江縣為「高量級」，其他地區均為「過量級」。

(中時新聞網)