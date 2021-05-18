繼513興達電廠事故，造成全台分區大停電後，17日晚間，Ｃ、Ｄ組用戶再次因為興達電廠降載而限電，許多民眾因新冠肺炎疫情在家辦公，卻遇到無電可用的情況。總統蔡英文在臉書發文道歉，要求台電徹查並公布報告。

蔡英文表示，對於517再次部分地區臨時暫停供電，她感到非常抱歉。大家都很難接受短時間兩次停電，連她也很難接受。目前供電已經陸續恢復。不過，不論是什麼原因，台電都必須徹查並公布報告，向國人說明兩次事故的原因，以及電力調度的狀況。

稍早經濟部的說明是：高雄興達電廠一號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，導致機組停機。電廠雖然在14時25分排除故障、測試完成，但點火重新升載併聯發電需要時間。下午是靠著水力發電支援而沒有影響供電，不過，到了晚上以後，因為水力發電支援減少，加上興達電廠一號機還在升載中，因此發生局部暫停供電的狀況。

在台電系統自動保護設備、導致分區暫停供電的期間，行政院也動員應變。其中由內政部警政署開設指揮中心，加派警力在可能交通阻塞的路口加強疏導，並防範治安突發事故發生，消防署也全體戒備，因應可能的救援需求。謝謝辛苦的警察和消防同仁。蔡英文重申，再次抱歉！

(工商 )