黃士修。（本報資料照片）

核三廠。（台電提供）

對於昨日晚間台電突然緊急通知停電一事，「重啟核四」公投領銜人黃士修17日深夜在臉書指出，今（18）日很有可能持續分區停電，因為核三廠一號機昨晚上無法併聯，要今晚上才能併，他也收到消息指出，台電已經勸說一些工業廠商暫停產線。

台電昨（17）日晚20時15分突然發出緊急手機簡訊，指出因為負載突升，供電能力不足，昨晚20時50分起執行緊急分區輪流停電，還呼籲民眾勿搭電梯，並可電1911獲台電官網查詢。

黃士修分析，是因為興達電廠一號機再次跳機，電網頻率一度低到59.62Hz。如果碰到59.5Hz就會觸發低頻卸載保護，也就是815大停電那樣的全國電網崩潰。

黃士修指出，原能會原規劃於12日至17日赴核三廠進行加強查核，審查至少一週，按照常規應該是24日才能通過，25日併聯。這次略過部分查核火速審查，緊急併聯核三廠。

他直言，這當然跟政府不願承認的缺電有關，綠盟和一票反核團體都完全配合府院黨，沒有對核三廠緊急併聯叫一聲。

黃士修也預測，所以今天下午非常危險，很有可能持續分區停電。他也懶得再預言林飛帆要說什麼擁核人士趁火打劫了，只問一句：「好核四，不投嗎」？

(中時新聞網)