久未舉辦大型演唱會的陳綺貞，暫定於7月底在台北小巨蛋開唱；前年她被本刊獨家爆出愛上人夫的消息，重傷文青女神形象，她也沉寂多時，去年開始逐步從小型活動現身，仍舊受到許多粉絲支持。日前本刊在台北東區巧遇45歲的她，素顏到咖啡館閱讀和創作，眼神雖略帶疲倦，但感覺頗為自在。

陳綺貞雖然素顏，女神氣息仍引人注目。

三月六日下午三點多，本刊記者目擊步行在台北市忠孝東路四段的陳綺貞，披著多年不變的長髮，散發濃濃的文青味，走進位於二一六巷附近的咖啡館。原本以為陳綺貞約了朋友在此見面，但她點了咖啡後，開始拿出筆記本，端詳了一會兒便振筆疾書，似乎是靈感來了文思泉湧，想找個地方好好記下。

陳綺貞在店裡時而托腮時而閱讀，顯得很放鬆。

身為資深文青女神的陳綺貞，眼神雖然透露著倦意，眼袋也有些明顯，和平日仙氣滿點的模樣稍有落差。但四十五歲的她，似乎不介意歲月在臉龐留下微微的印記，脂粉未施也完全無遮掩，大方地展現真實容貌。期間陳綺貞時而搓手托腮，時而睜大眼睛環顧四周。過了近兩小時，喝完了咖啡也動完了筆，她才起身離去，慢慢散步回到距離不遠的家。

前年陳綺貞被本刊獨家直擊與眼鏡男交往，不料該男竟是人夫，新戀情隨即告吹。

2019底陳綺貞被本刊獨家直擊，和已婚眼鏡男在街上擁抱熱吻，意外背負「小三」之名，也沉寂了好一陣子。去年12月她在「簡單生活節」開唱，對於粉絲給她的支持與鼓勵，感性地表示：「我是陳綺貞，人在脆弱的時候也會回到熟悉的地方，讓我學會如何在恐懼的時候，不會失去愛的能力。」像是在鼓勵自己，同時也向粉絲報平安。

近期陳綺貞在女巫店開唱，雖然非大型演唱會規模，仍吸引許多鐵粉絲前來。（圖／翻攝自陳綺貞臉書）

同月，陳綺貞還擔任梁靜茹的演唱會嘉賓，特別的是，這場演唱會的音樂總監，正是她的舊愛鍾成虎，而梁靜茹也曾傳出與鍾成虎過從甚密，雙姝難得同台，自然掀起高潮與話題；陳綺貞還自嘲，和梁靜茹都是金曲獎槓龜常客，引來全場哄堂大笑，效果十足。日前陳綺貞才在女巫店舉辦多場小型個唱，接著還要登上台北小巨蛋，雖然愛情暫時停擺，事業仍不停息。

去年陳綺貞擔任梁靜茹的演唱會嘉賓，還自嘲彼此都是金曲獎摃龜常客。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)