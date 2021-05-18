久未舉辦大型演唱會的陳綺貞，暫定於7月底在台北小巨蛋開唱，日前本刊在台北東區巧遇45歲的她，素顏到咖啡館閱讀和創作，眼神雖略帶疲倦，但感覺頗為自在，果然是真正的女神不怕你看。

演藝圈中有許多崇尚自然的真女神，經常以素顏真面目示人，也總獲得粉絲稱讚她們美得凍齡自然，例如才剛入圍今年金曲獎最佳女演唱人獎的蘇慧倫，年過半百仍在臉書大方秀出素顏自拍照，她也透露除了在清潔、防曬、飲食和運動上花不少功夫，每天早上還會喝500毫升的蜂蜜水。

而常被媒體捕捉到未施脂粉外出的林心如，也曾因角色關係素顏上陣，膚質好到看不出已45歲，祕訣是每天喝3000c.c.的無糖飲料補充水分。

至於常曝光有雀斑「真面目」的舒淇，意外獲得好評，年輕凍齡的撇步是每天喝足2,500c.c.的水，睡覺前5個小時不吃東西，避免隔天水腫。

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(中時新聞網)