吳心緹去年7月爆出與胡瓜的兒子胡釋安往來密切，雖然事後雙方否認，她還語帶曖昧地解釋：「應該不會朋友變情人。」但事隔近一年，本刊不僅發現她和胡釋安在百貨公司約會覓食，還曾在凌晨直奔胡釋安家過夜，兩人關係似乎更趨穩定。

五月八日下午在台北三創園區擔任一日店長的吳心緹，晚上八點現身信義區，與胡釋安一同到男方住處附近的百貨逛街覓食。小倆口穿著輕鬆，盡情享受約會時光，期間吳心緹不知說了什麼，逗得胡釋安笑成瞇瞇眼，一臉樂歪，兩人接著再往男方住家方向走去。

吳心緹與紅隊隊員們聚餐結束後，一行人穿越馬路到對面的酒吧續攤。左起：喬巴、何孟遠、粿粿、曹佑寧、周予夫、吳心緹。（圖／本刊攝影組）

最近忙於《全明星運動會》第二季賽事的吳心緹，其實在一個月前，也曾被本刊直擊前往胡釋安家。四月八日晚上七點多，她與紅隊成員們陸續抵達中山區一家火鍋店聚餐，當時尚未被踢爆劈腿的何孟遠也在其中，大夥兒有說有笑，殊不知才過了一周，何孟遠就因腥聞纏身而退賽，紅隊開心相聚的畫面成為歷史。

獨自離開酒吧的吳心緹，搭計程車直奔胡釋安家。（圖／本刊攝影組）

深夜十一點多，眾人吃飽喝足準備離開，到對面的酒吧續攤。到了隔天的零點十三分，吳心緹拖著疲憊的身軀獨自走出酒吧，搭計程車直奔胡釋安居住的社區，屋內的後續發展，令人充滿無限遐想。

吳心緹在《全明星運動會》第二季表現亮眼，顛覆柔弱形象，日前還獲得當集MVP。左起房思瑜、席惟倫、晏柔中、吳心緹。（圖／翻攝自吳心緹臉書）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)