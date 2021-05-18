去年七月，吳心緹被拍到開著胡釋安的跑車外出，並回他家過夜，因而爆出戀情，事後胡釋安發給她「好友卡」，爸爸胡瓜姊姊胡盈禎（小禎）也否認，小禎更緩頰：「安安本來就比較大方，我以前也會借車給朋友，我們都滿大方的。」而本刊就曾拍到小禎借車給丁春霆，可以借車的好友，成了一種新的友好代名詞。

胡家姊弟的大方作風，本刊確實見證過；去年十二月十五日，壁紙富少丁春霆就駕著小禎的保時捷休旅車，到大安區買高檔補湯，接著又原車開回到女方住處的停車場。小禎與丁春霆二○一九年爆出緋聞，她稱是健身的好友，去年才鬆口被對方追求，今年四月卻傳出分手，讓她在IG發文笑嘆：「感覺在看別人的故事？好不熟悉的內容。」意指只是一場烏龍。

不知是否有爸爸和姊姊傳授，胡釋安一出道就懂得用「好友卡」打太極，加上事業尚未穩定，便對外宣稱單身，只要與吳心緹達成共識就好。

丁春霆曾開著小禎的保時捷休旅車，到大安區外帶補湯，再開回到胡家。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)