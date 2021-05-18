新冠肺炎疫情止不住，鄰近萬華區的和平醫院，日前爆出收治兩名確診患者；在地社團發起「送便當給醫護」活動，展現國難當前力挺第一線醫療人員的信心。不料卻有一名外送員，把和平醫院醫護叫的便當隨便放在路邊地上，讓醫護人員難過到想哭，「我就問，我們醫護人員到底有多髒？」

醫護把照片分享至臉書社團「我是萬華人」，原PO表示，忙了一整天沒吃東西，叫外送時告訴外送員「可以請你放在醫院門口的平台上嗎？我們再去拿」，外送員反回「現在沒人敢送和平醫院」，然後就把餐點放在醫院側門靠近馬路的人行道。

「對不起我就問，我們醫護人員到底有多髒？可以不要這樣嗎？真的覺得想哭。」原PO心情激動，認為外送員的舉動太傷人，今天又沒有當面接觸，放在某個地方不行嗎？至少人與人之間的尊重也該有吧。

許多網友譴責該名外送員行徑，紛紛留言安慰醫護人員，向她們加油打氣，「辛苦了，我有送水到和平，用行動力挺妳們」、「我們萬華人很感謝妳們，堅守崗位」、「謝謝妳們的辛苦，無私保護大家。個人素質不同，我相信絕大多數人都是由衷感謝妳們的」。

(中時新聞網)