上周四的513大停電造成全台民眾受影響,不只交通號誌因無法顯示而導致交通大亂,更有許多電動車用戶因為充電站停擺無法充電,差點回不了家!雖然電動車還有許多爭議,但仍然是全球關注的熱門議題。關於電動車及電池有哪些相關詞彙需要了解呢?我們一起來看看吧!

怎麼說電動車

跟電相關的字有三個一定要學會的,分別為electric、electronic,與electricity。前兩個是最常弄混的,我們來比較一下。

electric跟electricity都是「電」的字根,electricity就是電的名詞。electronic的重點則是中間的「tron」,只要有這個字,指的就是原子結構中的「子」,如質/陽子proton,中子neutron,電子electron。

electric device(裝置)的特色是把電力轉換成為其他的能源型態,例如光、熱、聲音等,馬達、發電機、變壓器等都是electric的範圍。而electronic device的特色則是透過半導體(semiconductor)的使用引導電子完成作業,例如導體、二極體、微處理器都是electronic device的範圍。

所以電子辭典是electronic dictionary,而電動車因為是用來處理馬達的,所以當然就是electric car了。不過現在新聞中的專有名詞上不太直接使用electric car,而會使用E.V.,也就是electric vehicle。vehicle這個字詞用來表示陸地上「有引擎的車輛」,所以摩托車可以是vehicle,但是一般有鍊條的自行車就不好稱呼為vehicle喔!

而汽油車除了單純叫做(natural)gas vehicle(汽油車),更因為有其他的石化燃料選擇,所以有更專業的fossil fuel vehicle說法。總之要談這個主題,vehicle這個字是絕對躲不掉的,一定要先學會。

Some believe that electric cars will be cheaper to produce than fossil fuel vehicles in the near future.

(有些人相信電動車在不遠的未來製作上會比石化燃料車輛更加便宜。)

在一般的情境與多益測驗(https://bit.ly/2WBIFBv)中反而不常使用到electricity,而會直接使用power。例如power failure意思就是停電,電廠則會直接使用power plant,台電就是Taiwan Power Company(Taipower)。

People are protesting against the nuclear power plant construction plan.

(人們聚集抗議反對核電廠興建計畫。)

Power failure could lead to lethal consequences in hospitals.

(停電可能會導致醫院中的致命結果。)

充電的說法

被石化燃料驅動的車輛,就是所謂的gas-powered car,但是要透過提供動力而達成車輛零排放(zero-emission)的目標,就不能不談充電。在英文中,充電有個直接的說法是charge。

I need to charge my phone. (我的手機要充電。)

iPhone 12 does not come with a charger. (iPhone 12沒有附送充電器。)

在所有的充電車中,至少需要學會三個詞。第一個是charging network也就是充電網,表示一個地方具有充電站的網路與密度。第二個則是charging station,也就是充電站。

Tesla的車主有特別的快充方式,稱為「supercharger快充站」與「supercharging快充」,不同的充電量搭配不同的月租方案。在英文中,方案叫做plan,monthly plan就是月租方案,wireless plan則是無線網路方案,phone plan是手機方案,而充電方案當然就是charging plan了。這些方案因為都會「定期」發生,就像是訂閱一樣,所以也常用subscription service(訂閱服務)來表達。

A monthly subscription will cost you 9.99, and the annual plan will be 100. (月租費是9.99,但年費為100。)

要選用哪種電池

台灣目前跟電動車最有關連的前幾項領域中,其中一個就是電池(battery)。如果你有在使用電動機車或汽車,那一定去過換電池的電池站(battery station)。

As battery technology improves, we may expect electric vehicle prices to fall.(當電池技術進步了,我們可以期待電動車價位下降。)

電池是台灣電子巨擘鴻海接下來聚焦的重點項目,而要如何選用電池素材是最關鍵也是最難的一段。要解釋電池,首要先學會ion(離子)這個字。目前最常見的電池是鋰電池(lithium-ion batteries),其電解質(electrolyte)的傳遞都是靠液體型態的。

而鴻海最新發展兩種電池,固態電池(solid-state battery)和磷酸鐵鋰電池(lithium-iron phosphate batteries, LFP),這兩種電池都有儲存更多能量(store more energy)且更不容易失火(lower risk of fire)的優勢。

Hundreds of victim bodies are still stored in refrigerated trucks in New York City.(數以百計的罹難者屍首還存放在紐約市的冷凍卡車內。)

Many books are digitally stored in the city library.(許多書本都在市立圖書館中以數位的形式儲存著。)

Obesity is linked with higher risk for numerous cancers. (肥胖與許多癌症的高風險有關。)

從車子看見車主的個性

美國專業汽車評鑑機構《凱利藍皮書》(Kelley Blue Book)的資深編輯Matt DeLorenzo是這麼說的。

“Is it basic transportation? Or is it an expression of yourself and your personality? Cars are a statement about their buyers. If they weren’t, there wouldn’t be a Mercedes.”

「這是基本的運輸嗎?還是你自己與個性的展現呢?車子是買主的聲明。如果不是的話,就不會有賓士了。」

電動車或許不該被視為純粹的交通工具,而是車主對於創新的擁抱,對環保的宣言,或是對於自己站在科技尖端的展現。願台灣的電池產業都能在這波科技的創新中,驕傲地在許多車子的動力核心中放上「Powered by Taiwan」。

【多益模擬試題】

1. Electric cars are not __________.

(A) gas-power

(B) gas-powers

(C) gas-powering

(D) gas-powered

2. The monthly _____ plan will cost you 9.99.

(A) subscription

(B) subscribe

(C) subscriber

(D) subscript

解析:

1. 正解為(D)。題意為「電動車並非由汽油驅動。」因為汽車是「被」驅動的而不是主動驅動對方,因此被動式需要用過去分詞表達,故應選答案為(D)。

2. 正解為(A)。題意為「月租費會是9.99。」因為(B)為動詞,(C)為訂閱者,(D)則是用來形容H2O中間的小字2;相對的平方或是次方在上方的數字則會叫做superscript,故應選答案為(A)。

文/李海碩

(中時新聞網)